Еврокубок. «Литкабелис» одолел «Бурк», «Ховентуд» – «Цедевиту-Олимпию» и другие результаты

В среду, 25 января, прошли семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Литовский «Литкабелис» на своей площадке одолел французский «Бурк», испанский «Ховентуд» справился со словенской «Цедевитой-Олимпией».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бурк Франция – 8-4, Ховентуд Испания – 8-4, Прометей Украина – 8-4, Венеция Италия – 7-5, Ульм Германия – 7-5, Бурсаспор Турция – 6-6, Брешия Италия – 5-7, Литкабелис Литва – 5-7, Клуж Румыния – 4-8, Цедевита-Олимпия Словения – 2-10.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-4, Будучность Черногория – 7-5, Промитеас Греция – 7-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Гамбург Германия – 4-8, Тренто Италия – 2-10, Шленск Польша – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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