Еврокубок. «Литкабелис» одолел «Бурк», «Ховентуд» – «Цедевиту-Олимпию» и другие результаты
В среду, 25 января, прошли семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Литовский «Литкабелис» на своей площадке одолел французский «Бурк», испанский «Ховентуд» справился со словенской «Цедевитой-Олимпией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 25 января, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Бурсаспор
- Нидэм (20), Дудзински (17), Огаст (16 + 7 подборов), Клеммонс (13), Сайбир (9) – старт; Дювериоглу (9 + 7 подборов), Битим (8), Ал (0), Ташкыран (0).
- Дата проведения
- 25 января, 20.00, «Cido Arena»
- Литкабелис
- Липкявичюс (11), Голоман (8), Рубштавичюс (7), Кулламяэ (5), Малдунас (4) – старт; Орелик (27 + 5 потерь), Моррис (14), Мураускас (8), Пено (4), Popovic (2), Грицюнас (2).
- Дата проведения
- 25 января, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Ховентуд
- Парра (23), Вивес (15), Томич (11 + 6 передач), Фелис (9 + 6 передач), Элленсон (6) – старт; Биргандер (18 + 7 подборов), Гай (14), Вентура (0), Бускетс (0), Аллен (0).
- Дата проведения
- 25 января, 22.30, «PalaLeonessa»
- Брешия
- Одиасе (17), Делла Валле (13 + 6 передач), Гэбриэл (10), Николич (5), Акеле (2) – старт; Курно (9), Массинбург (7), Мосс (4), Лакуинтана (3), Бернс (2).
Положение команд: Бурк Франция – 8-4, Ховентуд Испания – 8-4, Прометей Украина – 8-4, Венеция Италия – 7-5, Ульм Германия – 7-5, Бурсаспор Турция – 6-6, Брешия Италия – 5-7, Литкабелис Литва – 5-7, Клуж Румыния – 4-8, Цедевита-Олимпия Словения – 2-10.
Группа B
- Дата проведения
- 25 января, 20.30, «Dimitris Tofalos Arena»
- Промитеас
- Кулбока (30), Хог (13), Симпсон (9), Коуэн (8 + 10 передач), Муратос (0) – старт; Дангубич (15), Кондитт (4), Томассон (2), Гикас (0), Плотас (0), Лагиос (0), Танулис (0).
- Дата проведения
- 25 января, 22.00, «Halle Georges-Carpentier»
- Париж
- Уоллес (25 + 6 передач), Камагате (16 + 12 подборов), Бегарен (7), Эванс (5), Тупан (2) – старт; Гедич (17), Денис (13), Малвая (1), Hamon-Crespin (0), Диавара (0).
- Дата проведения
- 25 января, 22.00, «Centennial Hall»
- Шленск
- Мартин (17), Коленда (15), Морган (13), Дзева (8), Биббс (3) – старт; Параховский (6), Висневский (2), Голембевский (0), Павлов (0), Томчак (0).
Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-4, Будучность Черногория – 7-5, Промитеас Греция – 7-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Гамбург Германия – 4-8, Тренто Италия – 2-10, Шленск Польша – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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