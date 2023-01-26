Еврокубок. «Литкабелис» одолел «Бурк», «Ховентуд» – «Цедевиту-Олимпию» и другие результаты

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Цедевита-Олимпия Будучность Шленск Ульм Тренто Литкабелис Брешия Париж Прометей Промитеас Бурсаспор Бурк Гамбург Баскетбол

В среду, 25 января, прошли семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Литовский «Литкабелис» на своей площадке одолел французский «Бурк», испанский «Ховентуд» справился со словенской «Цедевитой-Олимпией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Бурсаспор Турция  –  Прометей Украина 92:94 (22:23, 26:27, 21:25, 23:19)
Дата проведения
25 января, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Бурсаспор
Нидэм (20), Дудзински (17), Огаст (16 + 7 подборов), Клеммонс (13), Сайбир (9) – старт; Дювериоглу (9 + 7 подборов), Битим (8), Ал (0), Ташкыран (0).
Прометей
Стефенс (18), Клавелл (14), Балвин (12 + 12 подборов), Кеннеди (5), Лукашов (0) – старт; Агада (27), Санон (7), Дики (6), Ткаченко (3), Классен (2), Липовый (0).

Литкабелис Литва  –  Бурк Франция 92:88 (16:18, 24:13, 32:16, 20:41)
Дата проведения
25 января, 20.00, «Cido Arena»
Онлайн матча
Литкабелис
Липкявичюс (11), Голоман (8), Рубштавичюс (7), Кулламяэ (5), Малдунас (4) – старт; Орелик (27 + 5 потерь), Моррис (14), Мураускас (8), Пено (4), Popovic (2), Грицюнас (2).
Бурк
Палмер (31 + 7 передач), Жюльен (14 + 7 передач), Массенет (10), Пело (9), Брима (4) – старт; Майк (10), Флойд (5), Кокила (3), Шассанг (2), Бените (0), Курби (0).

Ховентуд Испания  –  Цедевита Олимпия Словения 96:91 (19:21, 29:23, 22:21, 26:26)
Дата проведения
25 января, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча
Ховентуд
Парра (23), Вивес (15), Томич (11 + 6 передач), Фелис (9 + 6 передач), Элленсон (6) – старт; Биргандер (18 + 7 подборов), Гай (14), Вентура (0), Бускетс (0), Аллен (0).
Цедевита Олимпия
Феррелл (25 + 7 передач), Адамс (15), Мурич (13), Радович (12), Омич (11 + 12 подборов) – старт; Алибегович (10), Еремич (3), Гнидич (2), Ребец (0).

Брешия Италия  –  Ульм Германия 72:85 (18:15, 21:21, 16:22, 17:27)
Дата проведения
25 января, 22.30, «PalaLeonessa»
Онлайн матча
Брешия
Одиасе (17), Делла Валле (13 + 6 передач), Гэбриэл (10), Николич (5), Акеле (2) – старт; Курно (9), Массинбург (7), Мосс (4), Лакуинтана (3), Бернс (2).
Ульм
дос Сантос (18 + 10 передач), Пол (15), Кристен (13), Кабокло (10 + 8 подборов), Клепайс (2) – старт; Джеллоу (10), Хоули (9), Нуньес (6), Фукс (2), Жугич (0).

Положение команд: Бурк Франция – 8-4, Ховентуд Испания – 8-4, Прометей Украина – 8-4, Венеция Италия – 7-5, Ульм Германия – 7-5, Бурсаспор Турция – 6-6, Брешия Италия – 5-7, Литкабелис Литва – 5-7, Клуж Румыния – 4-8, Цедевита-Олимпия Словения – 2-10.

Группа B

Промитеас Греция  –  Будучность Черногория 81:72 (20:18, 21:15, 22:17, 18:22)
Дата проведения
25 января, 20.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча
Промитеас
Кулбока (30), Хог (13), Симпсон (9), Коуэн (8 + 10 передач), Муратос (0) – старт; Дангубич (15), Кондитт (4), Томассон (2), Гикас (0), Плотас (0), Лагиос (0), Танулис (0).
Будучность
Попович (14), Рейнольдс (14 + 7 подборов), Каба (10 + 12 подборов), Белл-Хэйнс (6 + 7 передач + 5 потерь), О'Брайен (4) – старт; Грин (16), Лазич (6), Атич (2), Дробняк (0), Каменяш (0).

Париж Франция  –  Тренто Италия 86:75 (23:16, 17:20, 24:15, 22:24)
Дата проведения
25 января, 22.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча
Париж
Уоллес (25 + 6 передач), Камагате (16 + 12 подборов), Бегарен (7), Эванс (5), Тупан (2) – старт; Гедич (17), Денис (13), Малвая (1), Hamon-Crespin (0), Диавара (0).
Тренто
Эткинс (16 + 7 подборов), Гражулис (12 + 8 подборов), Флаккадори (10), Локетт (4), Спаньоло (2) – старт; Кроуфорд (8), Форрай (7), Ладурнер (6), Конти (5), Удом (5).

Шленск Польша  –  Гамбург Германия 64:100 (20:21, 14:29, 15:31, 15:19)
Дата проведения
25 января, 22.00, «Centennial Hall»
Онлайн матча
Шленск
Мартин (17), Коленда (15), Морган (13), Дзева (8), Биббс (3) – старт; Параховский (6), Висневский (2), Голембевский (0), Павлов (0), Томчак (0).
Гамбург
Полайт (19), Маккаллум (14 + 7 передач), Чайлдс (10 + 10 подборов), Филиппс (8), Майснер (5) – старт; Самар (17 + 11 передач), Хинрикс (15), Вольфарт-Боттерманн (7), Шорманн (3), Козак (2).

Положение команд: Гран-Канария Испания – 10-2, Тюрк Телеком Турция – 8-4, Париж Франция – 8-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 8-4, Будучность Черногория – 7-5, Промитеас Греция – 7-5, Лондон Лайонс Великобритания – 5-7, Гамбург Германия – 4-8, Тренто Италия – 2-10, Шленск Польша – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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