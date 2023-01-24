Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» примет «Тюрк Телеком», «Лондон Лайонс» – «Гран-Канария»

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Во вторник, 24 января, пройдут три матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Тель-авивский «Хапоэль» примет турецкий «Тюрк Телеком», британский «Лондон Лайонс» встретится с испанской «Гран-Канарией».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Рейер Венеция Италия  –  Клуж Румыния
Дата проведения
24 января, 22.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 8-3, Ховентуд Испания – 7-4, Венеция Италия – 6-5, Бурсаспор Турция – 6-5, Прометей Украина – 7-4, Ульм Германия – 6-5, Брешия Италия – 5-6, Литкабелис Литва – 4-7, Клуж Румыния – 4-7, Цедевита-Олимпия Словения – 2-9.

Группа B

Хапоэль Тель-Авив Израиль  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
24 января, 21.00, «Drive in Arena»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
24 января, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 9-2, Тюрк Телеком Турция – 8-3, Париж Франция – 7-3, Будучность Черногория – 7-4, Промитеас Греция – 6-5, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-4, Лондон Лайонс Великобритания – 5-6, Гамбург Германия – 3-8, Тренто Италия – 2-9, Шленск Польша – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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