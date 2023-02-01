Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» встретится с «Никой»

В среду, 1 февраля, в рамках турнира за 7-12 места женской Премьер-лиги московское «Динамо» встретится с « ».

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Турнир за 7-12 места

Динамо Москва – Ника

1 февраля. 16.00

Положение команд: Ника – 11-11, Енисей – 10-12, Динамо Новосибирск – 7-15, Пересвет-ЮФУ – 4-18, Нефтяник – 3-19, – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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