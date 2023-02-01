Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» встретится с «Никой»
В среду, 1 февраля, в рамках турнира за 7-12 места женской Премьер-лиги московское «Динамо» встретится с «Никой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 7-12 места
Динамо Москва – Ника
1 февраля. 16.00
Положение команд: Ника – 11-11, Енисей – 10-12, Динамо Новосибирск – 7-15, Пересвет-ЮФУ – 4-18, Нефтяник – 3-19, Динамо Москва – 1-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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