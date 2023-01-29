Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» примет УГМК, «Спарта энд К» сыграет с «Самарой» и другие матчи
В воскресенье, 29 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут пять матчей.
Курское «Динамо» на своей площадке попытается нанести первое поражение УГМК, «Спарта энд К» сыграет с «Самарой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – Енисей – 57:66 (14:12, 14:21, 11:14, 18:19)
ДИНАМО Н: Беверли Келлей (18 + 8 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Потемина (15 + 6 подборов).
ЕНИСЕЙ: Бурова (11 + 10 подборов), Гунченко (11).
29 января.
Надежда – Динамо Москва
29 января. 15.00
МБА – Нефтяник
29 января. 16.00
Спарта энд К – Самара
29 января. 16.00
Динамо Курск – УГМК
29 января. 17.00
Положение команд: УГМК – 21-0, МБА – 18-3, Динамо Курск – 18-3, Надежда – 13-8, Самара – 12-9, Ника – 11-11, Спарта энд К – 10-11, Енисей – 10-12, Динамо Новосибирск – 7-15, Пересвет-ЮФУ – 4-18, Нефтяник – 3-18, Динамо Москва – 1-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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