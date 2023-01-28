Премьер-лига. Женщины. «Пересвет-ЮФУ» сыграет с «Никой»

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В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Пересвет-ЮФУ» в Ростове-на-Дону примет «Нику» из Сыктывкара.

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Премьер-лига

Пересвет-ЮФУ – Ника

28 января. 17:00

Положение команд: УГМК – 21-0, Динамо Курск – 18-3, МБА – 18-3, Надежда – 13-8, Самара – 12-9, Спарта энд К – 10-11, Ника – 10-11, Енисей – 9-12, Динамо Новосибирск – 7-14, Пересвет-ЮФУ – 4-17, Нефтяник – 3-18, Динамо Москва – 1-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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