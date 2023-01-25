Премьер-лига. Женщины. МБА примет курское «Динамо», «Самара» сыграет с новосибирским «Динамо» и другие матчи
В среду, 25 января, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся пять матчей.
МБА примет курское «Динамо», «Самара» сыграет с новосибирским «Динамо».
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Енисей
25 января. 16.00
Нефтяник – Надежда
25 января. 16.00
Самара – Динамо Новосибирск
25 января. 18.00
Пересвет-ЮФУ – Спарта энд К
25 января. 19.00
МБА – Динамо Курск
25 января. 19.30
Положение команд: УГМК – 20-0, Динамо Курск – 17-2, МБА – 16-3, Надежда – 13-6, Самара – 11-9, Ника – 10-11, Спарта энд К – 9-11, Енисей – 8-11, Динамо Новосибирск – 7-12, Пересвет-ЮФУ – 4-16, Нефтяник – 2-18, Динамо Москва – 1-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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