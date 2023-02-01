Алексей Швед – MVP Единой лиги ВТБ по итогам января

Защитник ЦСКА Алексей Швед признан MVP Единой лиги ВТБ по итогам января.

В минувшем месяце ЦСКА продолжил свою победную серию, выиграл все 5 матчей (против «Енисея», «Нижнего Новгорода», «Астаны», «Зенита» и МБА). Армейцы проводят лучший старт за всю историю лиги (23-0), а также установили новый рекорд турнира по количеству побед подряд.

Показатели Шведа в январе – 16,6 очка при 42,2% с игры, 8,4 передачи, 3,0 подбора и 19,6 балла за эффективность действий в среднем за матч.

В матче против «Зенита» (100:80) защитник ЦСКА установил рекорд карьеры по передачам – 16.

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