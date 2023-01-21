Алексей Швед и Александр Ганькевич – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Алексей Швед БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Александр Ганькевич Дэрил Мэйкон Тайлор Онгвае Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового раунда.

В пятерку лучших вошли Алексей Швед (ЦСКА), Каспер Уэйр (ЦСКА), Александр Ганькевич («Нижний Новгород»), Дэрил Мэйкон («Автодор»), Тайлор Онгвае («Парма»).

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1 комментарий

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Сергей Серебряков
С Мэйконом Автодор не остановить)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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