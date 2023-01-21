Алексей Швед и Александр Ганькевич – в символической пятерке тура Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового раунда.
В пятерку лучших вошли Алексей Швед (ЦСКА), Каспер Уэйр (ЦСКА), Александр Ганькевич («Нижний Новгород»), Дэрил Мэйкон («Автодор»), Тайлор Онгвае («Парма»).
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