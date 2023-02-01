Леброн Джеймс: «Играть на партнеров по команде – это именно то, что я люблю»

Форвард « » во время матча против « » (129:123 ОТ) обошел и по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

После матча Джеймс прокомментировал достижение и признался в уважении к Джексону и Нэшу.

«Это потрясающе, потому что это именно то, что я люблю – играть на партнеров по команде и стараться вовремя и точно доставить мяч.

Это круто, когда ты оказываешься связан с кем-то из великих игроков. Марк Джексон был выбран «Никс» на драфте, он играл здесь, это очень круто. Против Стива Нэша я играл много-много лет, он обладал невероятным умением отдавать передачи», – сказал Леброн.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА