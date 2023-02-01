Леброн Джеймс: «Играть на партнеров по команде – это именно то, что я люблю»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Нью-Йорка» (129:123 ОТ) обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.
После матча Джеймс прокомментировал достижение и признался в уважении к Джексону и Нэшу.
«Это потрясающе, потому что это именно то, что я люблю – играть на партнеров по команде и стараться вовремя и точно доставить мяч.
Это круто, когда ты оказываешься связан с кем-то из великих игроков. Марк Джексон был выбран «Никс» на драфте, он играл здесь, это очень круто. Против Стива Нэша я играл много-много лет, он обладал невероятным умением отдавать передачи», – сказал Леброн.
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