Леброн Джеймс: «Играть на партнеров по команде – это именно то, что я люблю»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Нью-Йорк Стив Нэш НБА Марк Джексон Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча против «Нью-Йорка» (129:123 ОТ) обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.

После матча Джеймс прокомментировал достижение и признался в уважении к Джексону и Нэшу.

«Это потрясающе, потому что это именно то, что я люблю – играть на партнеров по команде и стараться вовремя и точно доставить мяч.

Это круто, когда ты оказываешься связан с кем-то из великих игроков. Марк Джексон был выбран «Никс» на драфте, он играл здесь, это очень круто. Против Стива Нэша я играл много-много лет, он обладал невероятным умением отдавать передачи», – сказал Леброн.

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5 комментариев

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Александр Писчасов
в тройку, есть вероятность, что попадет, если пару сезонов еще подымит.. но сложно Кида догнать будет.. ну или если сп3 завяжет совсем скоро))
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Xell
Просто боится брать на себя ответственность за последний бросок.
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-1
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antony18
Ответ Антон Антнов
Абсолютно командный игрок. Любит своих партнеров передачей. И по ходу ещё, так, между делом, не стоит заострять внимание - больше всех в истории накидал очков.
накидал пока ещё не больше всех
0
-2
-2
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Антон Антнов
Абсолютно командный игрок. Любит своих партнеров передачей. И по ходу ещё, так, между делом, не стоит заострять внимание - больше всех в истории накидал очков.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сережа Мальнов
Если партнер не Рассел Вестбрук
0
-4
-4
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