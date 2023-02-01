Леброн Джеймс: «Я собираюсь играть еще как минимум несколько лет»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, говоря о приближающемся рекорде НБА по количеству очков за карьеру, заявил, что полон решимости продолжать играть в лиге еще как минимум пару лет.

«Я сделаю это. Это лишь вопрос времени. Я никуда не уйду. Я собираюсь играть в этой лиге еще как минимум несколько лет», – сказал Леброн во время пресс-конференции после матча с «Никс».

38-летнему Джеймсу осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории лиги.

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15 комментариев

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TurboMen
Леброн только под конец карьеры вышел на топовые цифры по зарплате, до этого всё время ужимался ради партнёров. Так что пока будут платить - Леброн будет играть, а нужную статку он набивает ну очень легко, даже когда не идёт игра всё равно умудряется наковырять 20+
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quznez
самые топовые здоровяки в 40 люто сдавали. возможно есть идея достичь-показать класс и после 40. 45?
Лёба собирает все доступные аччивки.
пока тулово работает, настрой будет продолжать.
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Tim Timson
Ответ frog19
На самом деле жаль что последние года и скорее всего и последующие потратит в никуда на прозибание внизу таблицы, а мог бы бороться за титул. Его бы в Филу. С нынешним Эмбидом в прайме они бы разорвали лигу.
С Гленном Антоном никто не может разрывать лигу. У того всегда есть запасной а то и два плана как слить игру и серию)
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Cash_flow
В этом и не могло быть сомнений.
С какой радости уходить, когда ты один из лучших в своём деле, которому посвятил всю жизнь? Явно не из-за цифр в паспорте же
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frog19
На самом деле жаль что последние года и скорее всего и последующие потратит в никуда на прозибание внизу таблицы, а мог бы бороться за титул. Его бы в Филу. С нынешним Эмбидом в прайме они бы разорвали лигу.
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blooooomka
Ответ Мурзин Ринат
Ок, а кто? Кто даже при нынешней результативности делает стабильно 2к очков за сезон?) на моей памяти это был Харден , он даже как-то выдал монстр сезон с 2800 очками, но это всего один сезон, дальше он сломался от этих нагрузок ! Самый лучший атакующий игрок в истории это КД, да он мог, но опять же здоровье! Побить Леброна будет тяжело , это надо придти в лигу в 18 лет и сразу разрывать, а учитывая нынешний темп и ритм, пропуск матчей будет 100%
Да откуда вы берете , что Дюрант лучший скорер ? Тогда почему у него 27, 3 в среднем по карьере? Такой же как и у Леброна , да травмы(но они боотше влияют на сумму очков в целом ,чем в среднем за игру, сидит на лавке но средний тотал не больше не меньше от травмы). Вот где рюкзак лучший скорер?( и почему у лучшего скорера Рюкзака всего лишь 2 сезона больше 30ти в среднем за игру?)
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Sanan1908
Вау. Ещё несколько лет будем наслаждаться его игрой! Супер ! Ещё бы и кубок взял, то вообще кайф
+4
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+4
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Мурзин Ринат
Ответ al77
Не, я написал 15+ лет - тоесть те кто только пришел в лигу и сыграл несколько сезонов. пока явней всех Дончич, но возможно другие подтянутся - вопросов только много - здоровье и мотивация это главные. у Леброна это все есть, есть ли у молодых - вопрос.
У Дончича за 4,5 сезона 8500 очков, у Тейтума столько же , и это в их праймовые годы когда они делали и делают по 28-30 очков в среднем, по сути если так будут играть до конца карьеры до 20 сезона до могут приблизиться и побить 40к, но это 20 сезонов , это нереально) страшно представить другое , какой пробег у Леброна ещё и в плей-офф, сколько путей до финалов и игр там, это с ума сойти какая нагрузка
+3
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al77
Ответ Мурзин Ринат
Ок, а кто? Кто даже при нынешней результативности делает стабильно 2к очков за сезон?) на моей памяти это был Харден , он даже как-то выдал монстр сезон с 2800 очками, но это всего один сезон, дальше он сломался от этих нагрузок ! Самый лучший атакующий игрок в истории это КД, да он мог, но опять же здоровье! Побить Леброна будет тяжело , это надо придти в лигу в 18 лет и сразу разрывать, а учитывая нынешний темп и ритм, пропуск матчей будет 100%
Не, я написал 15+ лет - тоесть те кто только пришел в лигу и сыграл несколько сезонов.
пока явней всех Дончич, но возможно другие подтянутся - вопросов только много - здоровье и мотивация это главные.
у Леброна это все есть, есть ли у молодых - вопрос.
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Додик Аксель
Ещё не вечер и Леброн сделает 40000.
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Мурзин Ринат
Ответ al77
деду задел сделать нужно - а то при нынешней результативности через лет 15 глядишь перебьют рекорд...
Ок, а кто? Кто даже при нынешней результативности делает стабильно 2к очков за сезон?) на моей памяти это был Харден , он даже как-то выдал монстр сезон с 2800 очками, но это всего один сезон, дальше он сломался от этих нагрузок ! Самый лучший атакующий игрок в истории это КД, да он мог, но опять же здоровье! Побить Леброна будет тяжело , это надо придти в лигу в 18 лет и сразу разрывать, а учитывая нынешний темп и ритм, пропуск матчей будет 100%
+10
-2
+8
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Rodbert
Еще лет 5 минимум будет пылить. Причем на хорошем уровне.
+2
-2
0
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blooooomka
Ответ al77
деду задел сделать нужно - а то при нынешней результативности через лет 15 глядишь перебьют рекорд...
Правильно. С Бронни поиграть не такая уж и крутая цель( почти сорок лет - только пик карьеры), но мой сын подрастает (нам почти три месяца) с ним тоже нужно сыграть
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Xell
Пока 5титул не выиграет. Не уйдет.
+9
-2
+7
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al77
деду задел сделать нужно - а то при нынешней результативности через лет 15 глядишь перебьют рекорд...
+3
-2
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