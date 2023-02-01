Леброн Джеймс: «Я собираюсь играть еще как минимум несколько лет»

Форвард « » , говоря о приближающемся рекорде НБА по количеству очков за карьеру, заявил, что полон решимости продолжать играть в лиге еще как минимум пару лет.

«Я сделаю это. Это лишь вопрос времени. Я никуда не уйду. Я собираюсь играть в этой лиге еще как минимум несколько лет», – сказал Леброн во время пресс-конференции после матча с «Никс».

38-летнему Джеймсу осталось набрать 89 очков, чтобы обойти по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории лиги.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА