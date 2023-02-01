Леброн Джеймс: «Я собираюсь играть еще как минимум несколько лет»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, говоря о приближающемся рекорде НБА по количеству очков за карьеру, заявил, что полон решимости продолжать играть в лиге еще как минимум пару лет.
«Я сделаю это. Это лишь вопрос времени. Я никуда не уйду. Я собираюсь играть в этой лиге еще как минимум несколько лет», – сказал Леброн во время пресс-конференции после матча с «Никс».
38-летнему Джеймсу осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории лиги.
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Лёба собирает все доступные аччивки.
пока тулово работает, настрой будет продолжать.
С какой радости уходить, когда ты один из лучших в своём деле, которому посвятил всю жизнь? Явно не из-за цифр в паспорте же
пока явней всех Дончич, но возможно другие подтянутся - вопросов только много - здоровье и мотивация это главные.
у Леброна это все есть, есть ли у молодых - вопрос.