Леброн Джеймс в шутку присел к болельщику на колено

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в концовке матча с «Нью-Йорком» (129:123 ОТ) в «Мэдисон-сквер-гардене» пошутил над болельщиками в первом ряду.

За 6 секунд до конца овертайма при счете 127:121 в пользу «Лейкерс» Джеймс подошел к боковой линии, чтобы ввести мяч в игру, встал спиной к зрителям и нагнулся. Увидев, что болельщики смеются, баскетболист присел к одному из них на колено.

38-летний Леброн завершил матч против «Никс» с трипл-даблом – 28 очков, 11 передач и 10 подборов.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
Чтото в МСГ проблемы с посещаемостью, даже на ЛАЛ народ не пришел. Все кресла пустые
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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