Леброн Джеймс в шутку присел к болельщику на колено

Форвард «Лейкерс» в концовке матча с « » (129:123 ОТ) в «Мэдисон-сквер-гардене» пошутил над болельщиками в первом ряду.

За 6 секунд до конца овертайма при счете 127:121 в пользу « » Джеймс подошел к боковой линии, чтобы ввести мяч в игру, встал спиной к зрителям и нагнулся. Увидев, что болельщики смеются, баскетболист присел к одному из них на колено.

38-летний Леброн завершил матч против «Никс» с трипл-даблом – 28 очков, 11 передач и 10 подборов.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА