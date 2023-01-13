Джейлен Браун пропустит 1-2 недели из-за травмы

Свингмен « » пропустит 1-2 недели из-за повреждения правого бедра.

Браун повредил мышцу во время матча с «Новым Орлеаном», в котором он набрал 41 очко при 15 из 21 с игры.

«Я ожидаю, что восстановление будет очень быстрым», – заявил главный тренер «Селтикс» .

Браун в четверг пропустил встречу с «Бруклином», которая завершилась победой «кельтов».

26-летний баскетболист в нынешнем сезоне набирает 27,2 очка и 7,1 подбора в среднем за игру.

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