Центровой «Никс» после матча с «Бакс» (103:109) заявил, что недавнее сообщение в соцсетях касательно его роли в команде неправильно поняли.

Болельщик спросил у Робинсона, не хотел бы он поработать над движениями в трехсекундной с бывшим игроком НБА Амаре Стаудемайром.

Митчелл ответил: «То, как строится игра команды, не подразумевает, что меня задействуют под кольцом».

Во встрече с «Милуоки» Робинсон набрал 15 очков и 20 подборов.

«Если бы я был несчастлив в «Никс», не набрал бы 15 очков и 20 подборов. Я бы был на расслабоне и просто сказал: «Ну что же».

Если Амаре появится у нас в зале, то почему бы не поработать», – заявил Робинсон.

В 14 матчах сезона центровой набирает 7,6 очка и 7,5 подбора в среднем за игру.

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