Амаре Стаудемайр о предполагаемом нападении на свою дочь: «Никогда не мог представить себя нападающим на кого-либо, особенно на своих детей»

Бывший игрок , 6-кратный участник Матча всех звезд высказался на тему обвинения в избиении собственной дочери.

По сообщениям некоторых источников, бывший форвард «Санз» и «Никс» был арестован в Майами в субботу спустя несколько часов после получения магистерской степени.

«За последние 24 часа инцидент в доме моей семьи привел к тому, что мне было предъявлено обвинение в нападении на собственную дочь. Это основано на отчете, который не соответствует действительности. Я принадлежу к еврейской вере, сегодня еврейский народ во всем мире празднует Хануку и вспоминает, как мы боролись со злом. Я верю: не делай никому то, что ненавистно тебе самому.

По мере развития расследования факты покажут, что обвинения беспочвенны, поскольку состояние здоровья моей дочери не является результатом нападения со стороны отца, у которого рост за два метра и соответствующий вес.

Я никогда не мог представить себя нападающим на кого-либо, особенно на своих детей. Я уважаю, защищаю и люблю свою семью, особенно детей. Как отец, я прошу вашей милости, поскольку мы защищаем наше пространство и частную жизнь», – написал Стаудемайр в соцсетях.

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