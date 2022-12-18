Амаре Стаудемайр арестован за нанесение побоев дочери

Теги происшествия Амаре Стаудемайр НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

Экс-звезда НБА Амаре Стаудемайр был арестован в Майами в субботу всего через несколько часов после получения степени магистра.

Как сообщает журналист Fox Sports Энди Слейтер, Стаудемайр ударил свою дочь кулаком в челюсть и несколько раз дал ей пощечину после словесных оскорблений. Сам баскетболист заявил полицейским, что таким образом он наказал девушку за неуважение и ложь.

У Стаудемайра две дочери. Старшей – 17 лет, младшей – 14 лет. Сотрудники полиции сообщили, что обнаружили пятна крови на свитере одной их них.

На данный момент известно, что 6-кратный участник Матча всех звезд НБА заплатит штраф в размере 1 500 долларов.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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8 комментариев

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Раввин, одним словом.
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Jyfguy Yfuyt
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каждый раз когда всякие cu-холодные начинают скулить о том что кто то ударил женщину,я задаюсь вопросом интересно что она такого сделала?
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Телохранитель Джеймса Уорти
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Довела магистратура человека
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Nbafan
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Урод. Теперь точно в тюрьму уедет на пару лет
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armageddon123456
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Дебил, бл...
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Евгений Благолев
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Идиот
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