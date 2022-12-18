Амаре Стаудемайр арестован за нанесение побоев дочери

Экс-звезда НБА Амаре Стаудемайр был арестован в Майами в субботу всего через несколько часов после получения степени магистра.

Как сообщает журналист Fox Sports Энди Слейтер, Стаудемайр ударил свою дочь кулаком в челюсть и несколько раз дал ей пощечину после словесных оскорблений. Сам баскетболист заявил полицейским, что таким образом он наказал девушку за неуважение и ложь.

У Стаудемайра две дочери. Старшей – 17 лет, младшей – 14 лет. Сотрудники полиции сообщили, что обнаружили пятна крови на свитере одной их них.

На данный момент известно, что 6-кратный участник всех звезд НБА заплатит штраф в размере 1 500 долларов.

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