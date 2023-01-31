Леброн – единственный действующий игрок НБА с 30 000 очков и 50 000 минут за карьеру

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин Крис Пол Финикс НБА Кевин Дюрэнт фото Карл Мэлоун Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с большим отрывом лидирует по количеству набранных очков и проведенных на площадке минут за карьеру среди действующих игроков НБА.

Звездный баскетболист набрал 38 271 очко. Ему осталось набрать 117 очков, чтобы превзойти рекорд лиги по результативности за карьеру, который принадлежит легендарному Кариму Абдул-Джаббару.

Также на счету Джеймса 53 592 минуты игрового времени. По данному показателю он находится на третьем месте в истории, уступая Абдул Джаббару (57 446) и Карлу Мэлоуну (54 852).

Среди действующих игроков НБА, помимо Джеймса, никто не преодолел отметку в 30 000 набранных очков или 50 000 сыгранных минут за карьеру. Ближайшим преследователем 38-летнего игрока по очкам является форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт (26 684), а по минутам – разыгрывающий «Финикса» Крис Пол (40 882).

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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9 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Nightyork97
Стремление к рекордам это как? Захотел рекорд и сделал, так что ли? Захотел 40к очков - пошел сделал, ахаха.
Да это фанатики Голден Стейт .
У них по особому мозжечок работает
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Be1983kot18leta@gmail.com
LeBron James will play tonight against the New York Knicks, sources told ESPN. It will be his first game at Madison Square Garden since January 2020.
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Свежий
Джеймс как отдельная планета на этом графике 🌎🗿
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Nightyork97
Ответ Олег Сорокин
Этот график показывает не величие а крепкое здоровье и стремление к рекордам
Стремление к рекордам это как? Захотел рекорд и сделал, так что ли? Захотел 40к очков - пошел сделал, ахаха.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Сорокин
Ответ Nightyork97
Этот график показывает величие деда Джеймса.
Этот график показывает не величие а крепкое здоровье и стремление к рекордам
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kondratiy
0.714 очка за минуту, проведённую на площадке :)
+2
0
+2
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xamer 9
Ответ Nightyork97
Этот график показывает величие деда Джеймса.
Нет! Этот график показывает насколько настатодрочил он стату! Раз столько минут сыграно, значит ещё и в мусорное время играл всегда! (Сарказм)
+2
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-8
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Nightyork97
Этот график показывает величие деда Джеймса.
+12
-2
+10
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Light Yagami
Что за лев этот тигр?! 🐯
+12
-1
+11
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