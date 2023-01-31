Леброн – единственный действующий игрок НБА с 30 000 очков и 50 000 минут за карьеру

Форвард «Лейкерс» с большим отрывом лидирует по количеству набранных очков и проведенных на площадке минут за карьеру среди действующих игроков НБА.

Звездный баскетболист набрал 38 271 очко. Ему осталось набрать 117 очков, чтобы превзойти рекорд лиги по результативности за карьеру, который принадлежит легендарному .

Также на счету Джеймса 53 592 минуты игрового времени. По данному показателю он находится на третьем месте в истории, уступая Абдул Джаббару (57 446) и (54 852).

Среди действующих игроков НБА, помимо Джеймса, никто не преодолел отметку в 30 000 набранных очков или 50 000 сыгранных минут за карьеру. Ближайшим преследователем 38-летнего игрока по очкам является форвард « » (26 684), а по минутам – разыгрывающий «Финикса» Крис Пол (40 882).

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА