Руи Хатимура – о номере 28 в «Лейкерс»: «2 – в честь Джанны, а 8 – в честь Кобе»

Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА Вашингтон Джинни Басс Руи Хатимура Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура выбрал свой игровой номер в память о легендарном Кобе Брайанте и его дочери Джанны. Об этом рассказала владелец клуба Джинни Басс.

«Это действительно сложное время. Я спросила у нашего новобранца Руи Хатимуры, выбрал ли он номер. И он ответил: «Да, я возьму номер 28. 2 – в честь Джанны, а 8 – в честь Кобе». В этот момент я поняла, что у парня все будет хорошо», – призналась Басс.

Хатимура недавно перешел из «Вашингтона» и 23 января был официально представлен в качестве игрока «Лейкерс». Кобе и Джанна Брайант погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

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1 комментарий

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dato akhaladze
Популизм рулит
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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