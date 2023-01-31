Леброн Джеймс готов сыграть с «Никс»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс готов выйти на площадку в гостевом матче против «Нью-Йорка», пишет эксперт ESPN Дэйв Макменамин. Игрок выступит на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» впервые с января 2020 года.
Джеймс пропустил встречу с «Бруклином» (104:121) из-за повреждения левого голеностопа. Участие звездного баскетболиста в сегодняшней игре также было под вопросом.
«Лейкерс» потеряли разыгрывающего Патрика Беверли, которого беспокоят боли в колене. Также матч с «Никс» пропустит Остин Ривз, залечивающий растяжение подколенного сухожилия.
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