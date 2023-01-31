Леброн Джеймс готов сыграть с «Никс»

Форвард «Лейкерс» готов выйти на площадку в гостевом матче против « », пишет эксперт ESPN Дэйв Макменамин. Игрок выступит на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» впервые с января 2020 года.

Джеймс пропустил встречу с « » (104:121) из-за повреждения левого голеностопа. Участие звездного баскетболиста в сегодняшней игре также было под вопросом.

«Лейкерс» потеряли разыгрывающего , которого беспокоят боли в колене. Также матч с «Никс» пропустит , залечивающий растяжение подколенного сухожилия.

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