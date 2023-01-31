Леброн Джеймс готов сыграть с «Никс»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин Нью-Йорк НБА Патрик Беверли Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс готов выйти на площадку в гостевом матче против «Нью-Йорка», пишет эксперт ESPN Дэйв Макменамин. Игрок выступит на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» впервые с января 2020 года.

Джеймс пропустил встречу с «Бруклином» (104:121) из-за повреждения левого голеностопа. Участие звездного баскетболиста в сегодняшней игре также было под вопросом.

«Лейкерс» потеряли разыгрывающего Патрика Беверли, которого беспокоят боли в колене. Также матч с «Никс» пропустит Остин Ривз, залечивающий растяжение подколенного сухожилия.

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3 комментария

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DeX
больше 40 точно навалит в МСГ
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Dmitry Trepov
Ща навалит, и судьи свистеть не будут. Вангую 50 очков
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Scrappy_Coco
Ну без Ривза шансов мало, плюс Патрика ещё и не будет, иззи мани для Никс)
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