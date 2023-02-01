Энес Кантер Фридом: «Эрдоган нарушает права тысяч людей. Я не думал, что Байден выберет сторону диктатора»

Теги НБА Энес Кантер Фридом Политика Реджеп Тайип Эрдоган Джо Байден Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом выступил с критикой президента США Джо Байдена, который, по мнению баскетболиста, недостаточно настойчиво борется с нарушениями прав человека в Турции.

«Я хочу, чтобы мой президент вышел и действительно что-то сделал. Эрдоган нарушает не только мои права, но и права очень многих людей. Сейчас в турецких тюрьмах находятся 17 тысяч невинных женщин и почти тысяча детей и младенцев. Эти люди не имеют никакого отношения к политике.

Все, о чем я прошу президента Джо Байдена, – это говорить о нарушениях прав человека и фактически налагать санкции на отдельных лиц. Турция не ведет себя как союзник НАТО. Турция больше союзник России, чем союзник Америки. Байден боится предпринимать какие-либо действия против Турции. Это неприемлемо.

Когда я стал гражданином США, не думал, что Байден выберет сторону диктатора. Это разбивает мне сердце. Я говорю только хорошее об этой прекрасной стране, говорю о свободе и демократии, которые у нас есть. Но всякий раз, когда я вижу президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире, который буквально выходит и пытается вести дипломатию с диктатурами, это убивает меня», – заявил Кантер Фридом.

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера. Экс-центровой является ярым критиком Эрдогана и его режима.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

У НБА снова проблемы с Китаем: на местном ТВ запретили трансляции игр «Бостона» после того, как Энес Кантер разнес Си Цзиньпина

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5 комментариев

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Идущий к реке
Т.е. он просит президента одной суверенной страны влезть в дела другой суверенной страны, истинная демократия по Кантеру.
Санитары напряглись
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Павел Светлов
Ответ Reineke_Lis
Кажется, что демократия порождает фанатиков не хуже, чем какой-нибудь религиозный культ
Вы хотите сказать, что в Турции всё в порядке и это фантазии отдельно взятого фанатика?
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Reineke_Lis
Кажется, что демократия порождает фанатиков не хуже, чем какой-нибудь религиозный культ
+5
-4
+1
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ALEX-CHICAGO
Свалил в сша и теперь ноет якобы о борьбе за права человека в Турции... вообще-то байден это президент сша...с какого перепуга он должен решать,какие права человека в турции??
Пусть «влиятельный» джо разберётся для начала с правами человека в америке. В америке этих прав не было никогда.
Да и Россию сюда приплёл зачем-то...вообще не в тему
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-2
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Никита Романов
По заголовку подумал, что Байден его из страны выслал, а, оказывается, он просто недостаточно борется с нарушением прав человека в другой стране...
+4
-5
-1
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