Энес Кантер Фридом: «Эрдоган нарушает права тысяч людей. Я не думал, что Байден выберет сторону диктатора»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом выступил с критикой президента США Джо Байдена, который, по мнению баскетболиста, недостаточно настойчиво борется с нарушениями прав человека в Турции.

«Я хочу, чтобы мой президент вышел и действительно что-то сделал. Эрдоган нарушает не только мои права, но и права очень многих людей. Сейчас в турецких тюрьмах находятся 17 тысяч невинных женщин и почти тысяча детей и младенцев. Эти люди не имеют никакого отношения к политике.

Все, о чем я прошу президента Джо Байдена, – это говорить о нарушениях прав человека и фактически налагать санкции на отдельных лиц. Турция не ведет себя как союзник НАТО. Турция больше союзник России, чем союзник Америки. Байден боится предпринимать какие-либо действия против Турции. Это неприемлемо.

Когда я стал гражданином США, не думал, что Байден выберет сторону диктатора. Это разбивает мне сердце. Я говорю только хорошее об этой прекрасной стране, говорю о свободе и демократии, которые у нас есть. Но всякий раз, когда я вижу президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире, который буквально выходит и пытается вести дипломатию с диктатурами, это убивает меня», – заявил Кантер Фридом.

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера. Экс-центровой является ярым критиком Эрдогана и его режима.

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