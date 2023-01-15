Энес Кантер Фридом: «Мной занимаются картель, мафия и профессиональные наемные убийцы»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом написал в соцсетях, что за ним охотятся картель, мафия и наемные убийцы.

«Слышал от некоторых друзей на местах, что мной занимаются картель, мафия и профессиональные наемные убийцы.

Не верится, что Эртоган подвергает опасности жизнь американского гражданина на территории США», — написал Кантер Фридом.

Ранее сообщалось, что власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера Фридома.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая