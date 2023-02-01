Андреа Тринкьери: «Защита «Баварии» 1 на 1 была похожа на порнографию»

Главный тренер «Баварии» после поражения от «Валенсии» (73:82) в оригинально высказался о защите своей команды.

«Наша защита один на один была похожа на порнографию. Я не ожидал такого. Это усложнило игру. У нас не было хорошего ритма в нападении. Мы допустили много потерь. В первой половине мы показывали хорошую оборону. Именно это позволяет нам выигрывать матчи. Но затем шаг за шагом соперник наращивал преимущество. Такой баскетбол недопустим», – заявил Тринкьери.

За первую половину встречи « » пропустила 33 очка, за вторую – 49.

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