Андреа Тринкьери был удален в матче с «Жальгирисом» за споры с судьями

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague судьи Бавария Нильс Гиффай Андреа Тринкьери Баскетбол

Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери заработал удаление в матче Евролиги против «Жальгириса» (67:75).

В середине четвертой четверти Тринкьери быстро получил два технических фола за споры с судьями.

Итальянец был недоволен эпизодом, когда судьи не зафиксировали нарушение на Нильсе Гиффае, который ставил заслон.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий