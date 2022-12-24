Андреа Тринкьери был удален в матче с «Жальгирисом» за споры с судьями
Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери заработал удаление в матче Евролиги против «Жальгириса» (67:75).
В середине четвертой четверти Тринкьери быстро получил два технических фола за споры с судьями.
Итальянец был недоволен эпизодом, когда судьи не зафиксировали нарушение на Нильсе Гиффае, который ставил заслон.
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