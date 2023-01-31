Участие Леброна Джеймса в матче с «Никс» под вопросом из-за проблем с голеностопом
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить матч с «Нью-Йорком» во вторник из-за травмы.
По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, Джеймса беспокоят «сильные боли» в левом голеностопном суставе. 38-летний баскетболист по этой причине не играл с «Бруклином» (104:121) в понедельник.
Хэм заявил, что во вторник утром «Лейкерс» в первую очередь оценят состояние и готовность лидера команды к матчу.
В прошлом сезоне Джеймс пропустил встречу на паркете знаменитой арены «Мэдисон Сквер Гарден» из-за дисквалификации за драку с Айзейей Стюартом.
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