Участие Леброна Джеймса в матче с «Никс» под вопросом из-за проблем с голеностопом

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Нью-Йорк НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить матч с «Нью-Йорком» во вторник из-за травмы.

По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, Джеймса беспокоят «сильные боли» в левом голеностопном суставе. 38-летний баскетболист по этой причине не играл с «Бруклином» (104:121) в понедельник.

Хэм заявил, что во вторник утром «Лейкерс» в первую очередь оценят состояние и готовность лидера команды к матчу.

В прошлом сезоне Джеймс пропустил встречу на паркете знаменитой арены «Мэдисон Сквер Гарден» из-за дисквалификации за драку с Айзейей Стюартом.

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2 комментария

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frog19
Приуныл после "руки бога"
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Fogiii
Уже кажется Леброн специально по носу лиге щелкает, пропустить два матча на центральном телевидение
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