Участие Леброна Джеймса в матче с «Никс» под вопросом из-за проблем с голеностопом

Звездный форвард «Лейкерс» может пропустить матч с « » во вторник из-за травмы.

По словам главного тренера «озерников» , Джеймса беспокоят «сильные боли» в левом голеностопном суставе. 38-летний баскетболист по этой причине не играл с «Бруклином» (104:121) в понедельник.

Хэм заявил, что во вторник утром «Лейкерс» в первую очередь оценят состояние и готовность лидера команды к матчу.

В прошлом сезоне Джеймс пропустил встречу на паркете знаменитой арены «Мэдисон Сквер Гарден» из-за дисквалификации за драку с Айзейей Стюартом.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»