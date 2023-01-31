Расселл Уэстбрук: «Если бы 15 лет назад мне сказали, что буду в Топ-10 по передачам, не поверил бы»

Разыгрывающий « » прокомментировал попадание в Топ-10 в истории НБА по передачам.

Уэстбрук обошел легенду лиги Гэри Пэйтона.

«Если бы 15 или 20 лет назад мне сказали, что буду в Топ-10 по передачам, не поверил бы. Посмотрел бы на этого человека как на сумасшедшего. В НБА я никогда не мечтал оказаться в подобном положении, не думал о том, что могу приблизиться к великим. Я просто благодарен за возможность играть на самом высоком уровне, и не принимаю эту возможность как нечто само собой разумеющееся», – заявил Уэстбрук.

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