«Нетс» пока не планируют продлевать контракт с Кайри Ирвингом

Разыгрывающий « » хочет продлить контракт с клубом, о чем недавно сообщила мать и агент баскетболиста Шетеллия Ирвинг.

По информации инсайдера НБА Марка Стейна, «Нетс» не планируют предлагать новое соглашение Ирвингу в ближайшее время. Клуб может договориться о продлении до 30 июня, после чего игрок станет неограниченно свободным агентом.

Отмечается, что заинтересованные в Ирвинге команды смогут заполучить его только по схеме сайн-н-трейд, так как ограничены потолком зарплат.

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