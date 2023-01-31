«Нетс» пока не планируют продлевать контракт с Кайри Ирвингом
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг хочет продлить контракт с клубом, о чем недавно сообщила мать и агент баскетболиста Шетеллия Ирвинг.
По информации инсайдера НБА Марка Стейна, «Нетс» не планируют предлагать новое соглашение Ирвингу в ближайшее время. Клуб может договориться о продлении до 30 июня, после чего игрок станет неограниченно свободным агентом.
Отмечается, что заинтересованные в Ирвинге команды смогут заполучить его только по схеме сайн-н-трейд, так как ограничены потолком зарплат.
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