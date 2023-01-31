Владислав Емченко и Тимофей Герасимов – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового раунда.
В пятерку лучших вошли Владислав Емченко («Локомотив-Кубань»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Малик Ньюмэн («Автодор») и Никола Милутинов (ЦСКА).
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