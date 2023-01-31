Владислав Емченко и Тимофей Герасимов – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Автодор Енисей Единая лига ВТБ Никола Милутинов Малик Ньюмэн Дэрил Мэйкон Тимофей Герасимов Владислав Емченко Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового раунда.

В пятерку лучших вошли Владислав ЕмченкоЛокомотив-Кубань»), Тимофей Герасимов («Енисей»), Дэрил Мэйкон (УНИКС), Малик Ньюмэн («Автодор») и Никола Милутинов (ЦСКА).

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

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