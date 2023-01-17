Тимофей Герасимов и Евгений Валиев – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Теги ЦСКА УНИКС Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Евгений Валиев Никола Милутинов Луи Лабери Драган Апич МБА Тимофей Герасимов Баскетбол

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового раунда.

В пятерку лучших вошли Тимофей Герасимов («Енисей»), Евгений Валиев (МБА), Драган Апич («Нижний Новгород»), Никола Милутинов (ЦСКА) и Луи Лабери (УНИКС).

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