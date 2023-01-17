Тимофей Герасимов и Евгений Валиев – в символической пятерке тура Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игрового раунда.
В пятерку лучших вошли Тимофей Герасимов («Енисей»), Евгений Валиев (МБА), Драган Апич («Нижний Новгород»), Никола Милутинов (ЦСКА) и Луи Лабери (УНИКС).
«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу
Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год
Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
Комментарии