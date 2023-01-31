«Панатинаикос» официально подписал Мэтта Томаса

Греческий « » и атакующий защитник (28 лет, 193 см) официально подписали контракт до конца сезона-23/24.

По информации инсайдеров, стороны вели переговоры о том, следует ли включать в сделку опцию НБА. В итоге клубу удалось убедить агента игрока не включать опцию в контракт.

Томас провел три сезона в , набирая 4,0 очка и 1,2 подбора в среднем за матч. До перехода в американскую лигу Томас выступал за «Валенсию», в составе которой выиграл Еврокубок.

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