«Панатинаикос» официально подписал Мэтта Томаса
Греческий «Панатинаикос» и атакующий защитник Мэтт Томас (28 лет, 193 см) официально подписали контракт до конца сезона-23/24.
По информации инсайдеров, стороны вели переговоры о том, следует ли включать в сделку опцию НБА. В итоге клубу удалось убедить агента игрока не включать опцию в контракт.
Томас провел три сезона в НБА, набирая 4,0 очка и 1,2 подбора в среднем за матч. До перехода в американскую лигу Томас выступал за «Валенсию», в составе которой выиграл Еврокубок.
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