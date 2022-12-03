Никос Паппас вернулся в «Панатинаикос»

объявил о возвращении атакующего защитника (32 года, 195 см).

Паппас выступал за команду с 2013 по 2020 год. За это время он 5 раз выигрывал чемпионат Греции и 5 раз становился обладателем Кубка Греции. В сентябре 2020 года Паппас перешел в иерусалимский , а спустя несколько месяцев – в польскую «Зелена-Гуру».

В минувшем сезоне ветеран провел 12 матчей за в чемпионате Греции, набирая в среднем 12,4 очка, 2,8 передачи, 2,5 подбора и 1,4 перехвата при реализации 33,8% из-за дуги.

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