Кевин Дюрэнт поблагодарил болельщиков и игроков за голосование и посмеялся над СМИ
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт после объявления стартовых игроков Матча всех звезд-2023 поблагодарил болельщиков и игроков, которые голосовали за него.
«Спасибо всем болельщикам НБА, которые проголосовали за то, чтобы включить меня в стартовую пятерку. А также спасибо моим коллегам по лиге. Это мой 13-й Матч всех звезд, и мне никогда не надоест в нем участвовать», – написал Дюрэнт в соцсети.
Журналист NBA.com Шон Пауэлл напомнил Дюрэнту, что представители СМИ тоже участвовали в голосовании.
«Никаких слов благодарности СМИ?» – спросил Пауэлл.
«Лол», – ответил Дюрэнт.
Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand
Не к месту, но добавлю, что недавно Республиканцы делали расследование, в котором сообщалось, что ведущие СМИ на английском языке (CNN, BBC, Bloomberg) получали финансирование от Сораса и печатали его заказные статьи!
Так что подобное отношение к СМИ - это часть культуры!
В стартовую тройку он вошёл как раз за счёт болельщиков и игроков.
Я и написал.
В чем проблема?
Он мог грохнуть ГСВ, даже после 2016. Если бы не сдался.
Таких игроков нет. Он уникальный.
Если не травмы, то и с Леброном бы посоревновался в очках.