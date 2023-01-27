Кевин Дюрэнт поблагодарил болельщиков и игроков за голосование и посмеялся над СМИ

Форвард « » после объявления стартовых игроков всех звезд-2023 поблагодарил болельщиков и игроков, которые голосовали за него.

«Спасибо всем болельщикам НБА, которые проголосовали за то, чтобы включить меня в стартовую пятерку. А также спасибо моим коллегам по лиге. Это мой 13-й Матч всех звезд, и мне никогда не надоест в нем участвовать», – написал Дюрэнт в соцсети.

Журналист NBA.com Шон Пауэлл напомнил Дюрэнту, что представители СМИ тоже участвовали в голосовании.

«Никаких слов благодарности СМИ?» – спросил Пауэлл.

«Лол», – ответил Дюрэнт.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand