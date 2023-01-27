Кевин Дюрэнт поблагодарил болельщиков и игроков за голосование и посмеялся над СМИ

Теги Бруклин НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт после объявления стартовых игроков Матча всех звезд-2023 поблагодарил болельщиков и игроков, которые голосовали за него.

«Спасибо всем болельщикам НБА, которые проголосовали за то, чтобы включить меня в стартовую пятерку. А также спасибо моим коллегам по лиге. Это мой 13-й Матч всех звезд, и мне никогда не надоест в нем участвовать», – написал Дюрэнт в соцсети.

Журналист NBA.com Шон Пауэлл напомнил Дюрэнту, что представители СМИ тоже участвовали в голосовании.

«Никаких слов благодарности СМИ?» – спросил Пауэлл.

«Лол», – ответил Дюрэнт.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TurboMen
кто-нибудь может объяснить, почему у форвардов столько много 5-к от медиа, как это вообще так получилось?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanya_xl
Или же сам журналист пошутил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bdv68
Ответ Марсель Объелся
Ну тут журналист сам подставился
Наверное бесплатный какой-то ☝️🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mitch
Ответ viewerigo
Для понимания ситуации нужно пояснить, что по итогам голосования среди журналистов Дюрэнт стал лишь четвертым по своей позиции. В стартовую тройку он вошёл как раз за счёт болельщиков и игроков.
Тут дело даже не в этом. В США в целом к СМИ относятся очень плохо, т.к. большинство статей там заказные и прав тот, кто сможет покрыть расходы на адвокатов!
Не к месту, но добавлю, что недавно Республиканцы делали расследование, в котором сообщалось, что ведущие СМИ на английском языке (CNN, BBC, Bloomberg) получали финансирование от Сораса и печатали его заказные статьи!
Так что подобное отношение к СМИ - это часть культуры!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frenemy
Ответ viewerigo
Для понимания ситуации нужно пояснить, что по итогам голосования среди журналистов Дюрэнт стал лишь четвертым по своей позиции. В стартовую тройку он вошёл как раз за счёт болельщиков и игроков.
Интересно сколько из них написали статьи или сказали в подкасте, что пора взрывать и распродавать все что есть у Нетс))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
viewerigo
Для понимания ситуации нужно пояснить, что по итогам голосования среди журналистов Дюрэнт стал лишь четвертым по своей позиции.
В стартовую тройку он вошёл как раз за счёт болельщиков и игроков.
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Ответ Марсель Объелся
Да, это же так важно в рамках этой новости
Мне важно. Речь про КД?
Я и написал.
В чем проблема?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
Ответ Cubs-V
Один из лучших в 00-10-х. Топ 3 точно. Для меня он выше Кобе. В плане таланта и навыков. Он мог грохнуть ГСВ, даже после 2016. Если бы не сдался. Таких игроков нет. Он уникальный. Если не травмы, то и с Леброном бы посоревновался в очках.
Да, это же так важно в рамках этой новости
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
Ну тут журналист сам подставился
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cubs-V
Один из лучших в 00-10-х. Топ 3 точно. Для меня он выше Кобе. В плане таланта и навыков.
Он мог грохнуть ГСВ, даже после 2016. Если бы не сдался.
Таких игроков нет. Он уникальный.
Если не травмы, то и с Леброном бы посоревновался в очках.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий