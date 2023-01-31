«Уизардс» обыграли «Сперс» в Сан-Антонио впервые с 1999 года

Теги Сан-Антонио НБА Вашингтон Баскетбол

«Вашингтон» в понедельник одержал выездную победу над «Сан-Антонио» – 127:106.

«Уизардс» обыграли «Сперс» в Сан-Антонио впервые с 11 декабря 1999 года.

Две победы разделили 8 451 день. Серия побед техасского клуба над «Вашингтоном» на домашней арене составила 22 матча.

Действующая победная серия «Уизардс» в сезоне-22/23 составляет шесть матчей. Это лучший результат клуба с 2015 года (6 побед подряд).

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3 комментария

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Лютик
Вот все смеялись, а Большая Троица в Вашингтоне, получается, есть)
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Свежий
Ну реально волшебники! 🪄
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бредихин
Ничего себе. Неожиданная новость
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