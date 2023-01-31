«Уизардс» обыграли «Сперс» в Сан-Антонио впервые с 1999 года
«Вашингтон» в понедельник одержал выездную победу над «Сан-Антонио» – 127:106.
«Уизардс» обыграли «Сперс» в Сан-Антонио впервые с 11 декабря 1999 года.
Две победы разделили 8 451 день. Серия побед техасского клуба над «Вашингтоном» на домашней арене составила 22 матча.
Действующая победная серия «Уизардс» в сезоне-22/23 составляет шесть матчей. Это лучший результат клуба с 2015 года (6 побед подряд).
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