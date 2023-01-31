Уилл Клайберн: «Начало карьеры в Европе было отличным, но я не мог ездить на машине с механической коробкой»

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Германии Ульм Уилл Клайберн Баскетбол

Американский форвард «Анадолу Эфеса» Уилл Клайберн вспомнил о том, как переехал в Европу, когда подписал контракт с немецким «Ульмом».

«Я до сих пор помню, где я был, когда мне позвонили. Я лежал на диване в маминой квартире и агент рассказал мне о предложении из Германии, сколько я смогу заработать. Получалось 90 тысяч за первый сезон и 110 тысяч за второй.

В тот момент подумалось: «Я богат». Я богат, и я могу играть в баскетбол. Принял предложение. После переезда испытал культурный шок, но все равно Германия была лучшим местом, где я мог начать профессиональную карьеру.

Почему? Просто с точки зрения жизни и условий. Адаптация не была очень сложной. Все говорили по-английски. У меня не было проблем. Ну разве что единственная, которая заключалась в вождении автомобиля с механической коробкой передач.

Я понятия не имел, как это делается. Мне доводилось видеть, как мой отец водит такую машину, но он никогда не учил меня. Я совершенно не знал, как управляться машиной на механике.

Я пытался сделать это, тренировался. Помню, красный свет менялся, наверное, раза три, а я так и не сдвинулся с места. У меня не получилось тронуться, тогда я надел капюшон, продолжал своим попытки... После того случая ни разу не садился за руль в течение двух недель», – рассказ экс-игрок ЦСКА.

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3 комментария

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Lumex
Ответ Alex1104
Сразу видно одаренного человека. Купить машину с автоматом ему и в голову не пришло...
У него был первый контракт, он не так много зарабатывал, а машина с механикой вероятно была от клуба, поэтому и решил попробовать. Стефан Маркович, когда в Зените играл явно больше получал, но ездил на довольно ушатанной для его статуса клубной машине (хотя возможно сам и ушатал).
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Starkom
Хех. Германия в этом плане отличается от остальной Европы - если ты тупишь на дороге, то никто тебе не поможет, а ещё и оббибикают со всех сторон. Всем там пофиг, новичок ты, баскетболист из США или турист из России на прокатной машине.
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Alex1104
Сразу видно одаренного человека. Купить машину с автоматом ему и в голову не пришло...
+1
-1
0
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