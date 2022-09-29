Уилл Клайберн: «Со стороны все выглядит плохо, но находясь в Москве, никогда не чувствовал себя некомфортно»

Форвард «Анадолу Эфеса» Уилл Клайберн объяснил, почему решил не покидать московский ЦСКА во второй половине сезона-21/22, когда многие легионеры начали уезжать из России на фоне конфликта в Украине.
«Если быть честным, то со стороны все происходящее выглядит плохо.
Но если говорить о моем опыте пребывания там, я никогда не чувствовал себя некомфортно, не чувствовал никакой разницы из-за того, что происходит. Организация по-прежнему работала профессионально. Я наслаждался своей жизнью в городе, для меня все проходило абсолютно нормально», – заявил Клайберн.
Американец провел в составе ЦСКА пять сезонов.
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