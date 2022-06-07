«Спасибо, Уилл!» ЦСКА попрощался с Клайберном трогательным видео

ЦСКА представил видеоролик, посвященный форварду Уиллу Клайберну (32 года, 201 см), который переходит в турецкий .

Игрок выступал за ЦСКА с 2017 года. В составе армейцев Клайберн провел 236 матчей (51 в стартовой пятерке), набирая в среднем 12,9 очка, 4,9 подбора, 1,7 передачи и 0,8 перехвата.

В 2019 году он выиграл с командой Евролигу и был признан MVP «Финала четырех» этого турнира.

«Спасибо, Уилл! MVP «Финала четырёх» покидает ЦСКА Уилл Клайберн – настоящий MVP и один из лидеров клуба последних лет. Форвард пришел в ЦСКА в 2017 году и за несколько сезонов стал звездой европейского баскетбола», – говорится в аннотации к ролику.

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