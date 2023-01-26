Дэмиан Лиллард набрал 60 очков при 72,4% с игры в победном матче с «Ютой»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124).
Лиллард набрал 60 очков при 9 точных 3-очковых и 72,4% попадания с игры.
Лиллард повторил второй результат сезона НБА по набранным очкам. Донован Митчелл из «Кливленда» записал на свой счет 71 очко во встрече с «Чикаго» 3 января, Лука Дончич набрал 60 в победном для «Далласа» матче с «Нью-Йорком» 27 декабря.
Лиллард совершил промах во время броска со средней за 29,1 секунды до сирены, что помешало звездному плеймейкеру превзойти лучший результат в его карьере – 61.
У Дэмиана за карьеру четыре матча с 60 и более очками. Он достигал отметки 61 дважды.
Лиллард завершил встречу с «Джаз» с 21 из 29 с игры, (9 из 15 из-за дуги) и 9 из 10 с линии. На его счету за 40 минут также 8 передач, 7 подборов и 3 перехвата.
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Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/playbook/3109134.html
Леброн в том матче набрал 37 очков (14 забитых из 24)
Дейм - 24 (5 из 17 )
Лояльность своей звезды - это хорошо, но у него и так есть 270 миллионов причин, играть в Портленде, не надо говорить, что он, а-ля Леброн, ГМ своей команды.
1. Wilt Chamberlain 32 игр
2. Kobe Bryant 6 игр
3-5. Michael Jordan, Damian Lillard, James Harden 4 игр
6. Elgin Baylor 3 игр
7-25. Donovan Mitchell, Luka Doncic, Kyrie Irving, Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum, Bradley Beal, Stephen Curry, Kemba Walker, Devin Booker, Klay Thompson, LeBron James, Carmelo Anthony, Gilbert Arenas, Allen Iverson, Tracy McGrady, Shaquille O’Neal, David Robinson, Tom Chambers, Karl Malone по 1 игре.