Дэмиан Лиллард набрал 60 очков при 72,4% с игры в победном матче с «Ютой»

Теги Портленд НБА видео Юта Дэмиан Лиллард Лука Дончич Донован Митчелл Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124).

Лиллард набрал 60 очков при 9 точных 3-очковых и 72,4% попадания с игры.

Лиллард повторил второй результат сезона НБА по набранным очкам. Донован Митчелл из «Кливленда» записал на свой счет 71 очко во встрече с «Чикаго» 3 января, Лука Дончич набрал 60 в победном для «Далласа» матче с «Нью-Йорком» 27 декабря.

Лиллард совершил промах во время броска со средней за 29,1 секунды до сирены, что помешало звездному плеймейкеру превзойти лучший результат в его карьере – 61.

У Дэмиана за карьеру четыре матча с 60 и более очками. Он достигал отметки 61 дважды.

Лиллард завершил встречу с «Джаз» с 21 из 29 с игры, (9 из 15 из-за дуги) и 9 из 10 с линии. На его счету за 40 минут также 8 передач, 7 подборов и 3 перехвата.

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27 комментариев

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frog19
Ответ emptinesspetr
Вот это лютая стата: высокий процент + победа. А не то что Леброн собирает
У Леброна 4 титула, скорый рекорд всех времён, а у этого рэп альбом ))
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frog19
Ответ Мурзин Ринат
Дейм>Карри , как игрок) так как у Дейма не было лучшей команды и лучшей системы в истории)
Ну это только его лишь проблемы. Ни Леброн, ни Карри не начинали сразу играть в лучших системах в истории, а лишь со временем благодаря своей игре и влиянию делали свои команды таковыми. А этот dolla всего лишь статист. Его устраивает всю карьеру набирать хорошие очки, но сменить команду на более качественную или может урезать зп себе в Портленде ради того чтобы собрать команду контендер он не готов. Будет и дальше мусорить свои очки до конца карьеры не побывав даже в финале ни разу. Да даже и личные достижения Леброна по очкам или по трёшкам Карри ему не побить никогда.
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realmaxx
Ответ cruyff14@bk.ru
Что происходит?
вот что))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/playbook/3109134.html
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Dmitry Trepov
Ответ dzaver
Ох, верю в их встречу в плей-офф с Лэйкерс, будет знатная битва.
Это как интересно? В плей-инн может быть?
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Александр Данилов
Ответ rb_10
Годы идут, а без геройств Дэйма Портленд традиционно ничего не может. Опять, чтобы хотя бы попасть в пост сезон, нужно тащить в одного постоянно. Жаль, что менеджмент не может обеспечить его толковым окружением.
Норм у него окружение. Ему нужны люди на скамейке адекватные
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Мурзин Ринат
Дейм>Карри , как игрок) так как у Дейма не было лучшей команды и лучшей системы в истории)
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Nightyork97
Ответ rb_10
Судя по аватарке вы больше в теме, но вряд-ли Дэйм менял неплохих игроков не на активы, а на мешок картошки в том сезоне. Пожелание продлить Саймонса - это нормально, но не Дэйм выписал ему 100 на 4. Подписание Гранта хорошее, Нуркича продлили скорее вынужденно. Контракт Пэйтона неплохой еще. Лояльность своей звезды - это хорошо, но у него и так есть 270 миллионов причин, играть в Портленде, не надо говорить, что он, а-ля Леброн, ГМ своей команды.
Он именно это и сделал. Сменил тренера, лучшего второго игрока Макколума на мешок картошки. Я все думал, как можно было отпустить его так дешево. В итоге он снова собрал команду корешей и сменил всех людей в клубе вокруг себя за два года. Тренера, Гма ( за это отдельное спасибо), игроков. Клуб доволен, что у них легенда, топ 10 игрок лиги, который побил уже рекорд по набранным очкам и еще кучу побьет. А взамен он снова попытается протащить себя и команду в финал конфы, но верится с трудом. Биллапс не готов, он еще сырой. Саймонс попытается вырасти во вторую звезду, помощником Лилларда. Грант, Нурк, лучшие кореша Дейма. Грант сам признался, что он хотел поиграть с Лиллардом в ПТБ во время матчей за США. Остальные ролевики роли не играют, их можно обменять в любой момент. Вопрос с молодежью, ПТБ были лучшие в летней лиге, но Биллапс не способен развивать состав с такой ротацией. Молодых много, а времени мало. Вроде меньше всех дают играть глубоким резервистам. Можно сказать это выгодная сделка для него и франшизы. Он получил все и готов теперь умирать, отговорок не будет. 60 млн в год ни в один контендер не обменять.
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Vagant
Ответ emptinesspetr
Вот это лютая стата: высокий процент + победа. А не то что Леброн собирает
Так то команда Леброна недавно команду Дейма победила. отыграв 25 очков.
Леброн в том матче набрал 37 очков (14 забитых из 24)
Дейм - 24 (5 из 17 )
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rb_10
Ответ Nightyork97
В курсе, что это он попросил Гранта в команду, оставил Саймонса на рост и настоял, чтобы Нурка продлили. Взамен он получил огромный контракт. Там 5 лет и 270 миллионов.
Судя по аватарке вы больше в теме, но вряд-ли Дэйм менял неплохих игроков не на активы, а на мешок картошки в том сезоне. Пожелание продлить Саймонса - это нормально, но не Дэйм выписал ему 100 на 4. Подписание Гранта хорошее, Нуркича продлили скорее вынужденно. Контракт Пэйтона неплохой еще.
Лояльность своей звезды - это хорошо, но у него и так есть 270 миллионов причин, играть в Портленде, не надо говорить, что он, а-ля Леброн, ГМ своей команды.
+1
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Владимир Алексеев
Кол-во игр с 60+ очками:

1. Wilt Chamberlain 32 игр

2. Kobe Bryant 6 игр

3-5. Michael Jordan, Damian Lillard, James Harden 4 игр

6. Elgin Baylor 3 игр

7-25. Donovan Mitchell, Luka Doncic, Kyrie Irving, Karl-Anthony Towns, Jayson Tatum, Bradley Beal, Stephen Curry, Kemba Walker, Devin Booker, Klay Thompson, LeBron James, Carmelo Anthony, Gilbert Arenas, Allen Iverson, Tracy McGrady, Shaquille O’Neal, David Robinson, Tom Chambers, Karl Malone по 1 игре.
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emptinesspetr
Вот это лютая стата: высокий процент + победа. А не то что Леброн собирает
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Nightyork97
Ответ Водяра
Чувак, дэйм не командный игрок также как и харден.
Харден лидер НБА в этом сезоне, рекордные 11.2 в среднем за игру ( за карьеру 6.9). Лиллард на 9 месте НБА по передачам. Футбол лучше под пиво, баскетбол не то
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Водяра
Ответ rb_10
Годы идут, а без геройств Дэйма Портленд традиционно ничего не может. Опять, чтобы хотя бы попасть в пост сезон, нужно тащить в одного постоянно. Жаль, что менеджмент не может обеспечить его толковым окружением.
Чувак, дэйм не командный игрок также как и харден.
+2
-3
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BuTaJIbKa
Психанул что-то :)
+3
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Sharfs
Ответ CoolTime
Ну хз, вроде, вроде смотришь на состав ПТБ, довольно неплохой: Саймонс, Грант, Нуркич. Меня скорее удивляет что команда даже в плей-инн, пока, не заползает
Там вообще нет скамейки. И перечисленные тобой игроки, никогда не знаешь помогут они тебе сегодня или будут творить дичь. Защищаться только Грант способен.
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Nightyork97
Ответ rb_10
Годы идут, а без геройств Дэйма Портленд традиционно ничего не может. Опять, чтобы хотя бы попасть в пост сезон, нужно тащить в одного постоянно. Жаль, что менеджмент не может обеспечить его толковым окружением.
В курсе, что это он попросил Гранта в команду, оставил Саймонса на рост и настоял, чтобы Нурка продлили. Взамен он получил огромный контракт. Там 5 лет и 270 миллионов.
+2
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Nightyork97
Ответ Scrappy_Coco
А что ему мешало так с лалками сыграть?
Беверли мешал
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rb_10
Ответ Sonder
опять иксперты с ногомяча приходят к боярям под окошко и стучат своими пустыми мнениями начните смотреть баскетбол
Какой ногомяч, о чём вы? Я с ветки ФК, фанат Алины Загитовой. Баскетбол отродясь не смотрел🤷
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Scrappy_Coco
А что ему мешало так с лалками сыграть?
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Nightyork97
Гениальная игра, лучший игрок недели будет 100%
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dzaver
Ох, верю в их встречу в плей-офф с Лэйкерс, будет знатная битва.
0
0
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CoolTime
Ответ rb_10
Годы идут, а без геройств Дэйма Портленд традиционно ничего не может. Опять, чтобы хотя бы попасть в пост сезон, нужно тащить в одного постоянно. Жаль, что менеджмент не может обеспечить его толковым окружением.
Ну хз, вроде, вроде смотришь на состав ПТБ, довольно неплохой: Саймонс, Грант, Нуркич. Меня скорее удивляет что команда даже в плей-инн, пока, не заползает
+3
-3
0
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Sonder
Ответ rb_10
Годы идут, а без геройств Дэйма Портленд традиционно ничего не может. Опять, чтобы хотя бы попасть в пост сезон, нужно тащить в одного постоянно. Жаль, что менеджмент не может обеспечить его толковым окружением.
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DebunkerOfMyths
Цвет кроссовок у него прикольный, первое впечатление, что бахилы одел. А ирга в матче бесподобна конечно же!
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Кирилл Трошкин
ещё и с травмой,красавец
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