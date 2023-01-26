Разыгрывающий « » обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124).

Лиллард набрал 60 очков при 9 точных 3-очковых и 72,4% попадания с игры.

Лиллард повторил второй результат сезона по набранным очкам. из «Кливленда» записал на свой счет 71 очко во встрече с «Чикаго» 3 января, набрал 60 в победном для «Далласа» матче с «Нью-Йорком» 27 декабря.

Лиллард совершил промах во время броска со средней за 29,1 секунды до сирены, что помешало звездному плеймейкеру превзойти лучший результат в его карьере – 61.

У Дэмиана за карьеру четыре матча с 60 и более очками. Он достигал отметки 61 дважды.

Лиллард завершил встречу с «Джаз» с 21 из 29 с игры, (9 из 15 из-за дуги) и 9 из 10 с линии. На его счету за 40 минут также 8 передач, 7 подборов и 3 перехвата.

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