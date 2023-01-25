«Вам нужно приходить сюда почаще». Расселлу Уэстбруку понравился вопрос журналистки

Теги Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук забавно отреагировал на вопрос журналистки после матча против «Клипперс» (115:133).

«Во-первых, поздравляю с преодолением отметки 24 000 очков за карьеру. Сегодня ты неоднократно демонстрировал впечатляющий дриблинг, обыгрывая своих оппонентов. А во второй четверти ты реализовал бросок с разворотом на 180 градусов. Это было просто изумительно. Ты всегда исполняешь такие действия за доли секунды. Ты планируешь их заранее или это происходит естественно?» – спросила журналистка.

«Вы знаете, с такими объяснениями вам нужно приходить сюда почаще. Я просто стараюсь выходить на площадку и делать все, что в моих силах. Я пытаюсь находить возможности попасть несколько бросков и сыграть правильно», – ответил Уэстбрук, улыбнувшись.

34-летний баскетболист завершил встречу с показателями 17 очков, 5 передач и 2 перехвата. Теперь на его счету 24 013 очков в регулярном чемпионате НБА за карьеру. Он находится на 28-м месте по данному показателю в истории.

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15 комментариев

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any given sunday
Ответ pon4ic
Лейкерс с Уэстбруком: 22 -23 (49% побед) Лейкерс с ЛеБроном: 18 - 20 (47% побед) Лейкерс с Дэвисом: 11- 15 (42% побед) Правду от людей не скроешь, пока ЛеБрон играет на статистику, а Дэвис бегает по поликлиникам, Расс в одно рыло тащит команду!
Это , что же? Без Уэстбрука Лейкерс не выигрывают? Что будет когда обменяют)
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Sekor
Почему-то вспомнился баскетболист из фильма "Ослепленный желаниями" с Брендоном Фрейзером ))
Там тоже была журналистка )
+1
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dato akhaladze
Ответ Rublev
Скамейка Лейкерс в этом сезоне: 6 место по очкам в лиге. 4 место по подборам. 1 место по ассистам. Общий плюс минус: -9. Стартеры Лейкерс в этом сезоне: 24 место по очкам. 23 место по подборам. 29 место по ассистам. Общий плюс минус: -289. Ссылки: https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023 https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023 Делайте выводы. А Расса поздравляем с 24К очками, и желаем выйти в топ-20 в истории.
Да как же я закалебался читать эту статистику под каждую новость о Рассе. Самому не надоело?
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+1
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Отец МанСити
Ответ Rublev
Скамейка Лейкерс в этом сезоне: 6 место по очкам в лиге. 4 место по подборам. 1 место по ассистам. Общий плюс минус: -9. Стартеры Лейкерс в этом сезоне: 24 место по очкам. 23 место по подборам. 29 место по ассистам. Общий плюс минус: -289. Ссылки: https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023 https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023 Делайте выводы. А Расса поздравляем с 24К очками, и желаем выйти в топ-20 в истории.
выводы о том что нет стартового состава? Или что Расс с по уровню выше скамеечников?
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Отец МанСити
Ответ pon4ic
Лейкерс с Уэстбруком: 22 -23 (49% побед) Лейкерс с ЛеБроном: 18 - 20 (47% побед) Лейкерс с Дэвисом: 11- 15 (42% побед) Правду от людей не скроешь, пока ЛеБрон играет на статистику, а Дэвис бегает по поликлиникам, Расс в одно рыло тащит команду!
найс троллинг)
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Чудинов Дмитрий
Ответ pon4ic
С*****м. Будете угадывать по буквам или назовёте слово целиком?
Сиакам?
+6
0
+6
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Марсель Объелся
Ответ bunakin
Журналист-подлиза)
Жена Пирса Моргана?
+2
-1
+1
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Антон Нестеренко
Ответ pon4ic
Это что получается, Уэстбрук к концу карьеры может 30к - 10к - 10к выбить?
было бы символично. если не закончит в этом году - шансы есть.
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pon4ic
Ответ Rublev
Скамейка Лейкерс в этом сезоне: 6 место по очкам в лиге. 4 место по подборам. 1 место по ассистам. Общий плюс минус: -9. Стартеры Лейкерс в этом сезоне: 24 место по очкам. 23 место по подборам. 29 место по ассистам. Общий плюс минус: -289. Ссылки: https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023 https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023 Делайте выводы. А Расса поздравляем с 24К очками, и желаем выйти в топ-20 в истории.
Это что получается, Уэстбрук к концу карьеры может 30к - 10к - 10к выбить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pon4ic
Ответ Паскаль Шимбонда
Комментарий удален пользователем
С*****м.

Будете угадывать по буквам или назовёте слово целиком?
+1
-1
0
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Rublev
Скамейка Лейкерс в этом сезоне:

6 место по очкам в лиге.
4 место по подборам.
1 место по ассистам.
Общий плюс минус: -9.

Стартеры Лейкерс в этом сезоне:
24 место по очкам.
23 место по подборам.
29 место по ассистам.
Общий плюс минус: -289.

Ссылки:

https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023

https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023

Делайте выводы.

А Расса поздравляем с 24К очками, и желаем выйти в топ-20 в истории.
+10
-6
+4
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Паскаль Шимбонда
Ответ pon4ic
Лейкерс с Уэстбруком: 22 -23 (49% побед) Лейкерс с ЛеБроном: 18 - 20 (47% побед) Лейкерс с Дэвисом: 11- 15 (42% побед) Правду от людей не скроешь, пока ЛеБрон играет на статистику, а Дэвис бегает по поликлиникам, Расс в одно рыло тащит команду!
Комментарий удален
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VolkXan
Над вопросом журналистка постаралась, а ты не ответил взаимностью.
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-1
-1
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pon4ic
Лейкерс с Уэстбруком: 22 -23 (49% побед)

Лейкерс с ЛеБроном: 18 - 20 (47% побед)

Лейкерс с Дэвисом: 11- 15 (42% побед)

Правду от людей не скроешь, пока ЛеБрон играет на статистику, а Дэвис бегает по поликлиникам, Расс в одно рыло тащит команду!
+30
-16
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ygcn5c2ty9
этим журналистом был Пирс Морган?)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bunakin
Журналист-подлиза)
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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