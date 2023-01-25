«Вам нужно приходить сюда почаще». Расселлу Уэстбруку понравился вопрос журналистки
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук забавно отреагировал на вопрос журналистки после матча против «Клипперс» (115:133).
«Во-первых, поздравляю с преодолением отметки 24 000 очков за карьеру. Сегодня ты неоднократно демонстрировал впечатляющий дриблинг, обыгрывая своих оппонентов. А во второй четверти ты реализовал бросок с разворотом на 180 градусов. Это было просто изумительно. Ты всегда исполняешь такие действия за доли секунды. Ты планируешь их заранее или это происходит естественно?» – спросила журналистка.
«Вы знаете, с такими объяснениями вам нужно приходить сюда почаще. Я просто стараюсь выходить на площадку и делать все, что в моих силах. Я пытаюсь находить возможности попасть несколько бросков и сыграть правильно», – ответил Уэстбрук, улыбнувшись.
34-летний баскетболист завершил встречу с показателями 17 очков, 5 передач и 2 перехвата. Теперь на его счету 24 013 очков в регулярном чемпионате НБА за карьеру. Он находится на 28-м месте по данному показателю в истории.
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Там тоже была журналистка )
Будете угадывать по буквам или назовёте слово целиком?
6 место по очкам в лиге.
4 место по подборам.
1 место по ассистам.
Общий плюс минус: -9.
Стартеры Лейкерс в этом сезоне:
24 место по очкам.
23 место по подборам.
29 место по ассистам.
Общий плюс минус: -289.
Ссылки:
https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023
https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023
Делайте выводы.
А Расса поздравляем с 24К очками, и желаем выйти в топ-20 в истории.
Лейкерс с ЛеБроном: 18 - 20 (47% побед)
Лейкерс с Дэвисом: 11- 15 (42% побед)
Правду от людей не скроешь, пока ЛеБрон играет на статистику, а Дэвис бегает по поликлиникам, Расс в одно рыло тащит команду!