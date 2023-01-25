Разыгрывающий «Лейкерс» забавно отреагировал на вопрос журналистки после матча против « » (115:133).

«Во-первых, поздравляю с преодолением отметки 24 000 очков за карьеру. Сегодня ты неоднократно демонстрировал впечатляющий дриблинг, обыгрывая своих оппонентов. А во второй четверти ты реализовал бросок с разворотом на 180 градусов. Это было просто изумительно. Ты всегда исполняешь такие действия за доли секунды. Ты планируешь их заранее или это происходит естественно?» – спросила журналистка.

«Вы знаете, с такими объяснениями вам нужно приходить сюда почаще. Я просто стараюсь выходить на площадку и делать все, что в моих силах. Я пытаюсь находить возможности попасть несколько бросков и сыграть правильно», – ответил Уэстбрук, улыбнувшись.

34-летний баскетболист завершил встречу с показателями 17 очков, 5 передач и 2 перехвата. Теперь на его счету 24 013 очков в регулярном чемпионате НБА за карьеру. Он находится на 28-м месте по данному показателю в истории.

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