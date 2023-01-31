Расселл Уэстбрук вошел в Топ-10 НБА по результативным передачам за карьеру
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в понедельник вошел в десятку лучших в истории НБА по результативным передачам за карьеру.
В матче с «Нетс» (104:121) Уэстбрук отдал 10 передач и довел карьерный показатель до отметки 8 972. Для этого 33-летнему баскетболисту потребовалось провести 1 069 игр в лиге.
Расселл потеснил с 10-го места прославленного разыгрывающего Гэри Пэйтона (8 967). На 9-й строчке Айзейя Томас – 9 061.
Лидер НБА по передачам – Джон Стоктон (15 806).
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НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
Привыкли считать Пейтона тем, кто чуть ли не Джордана мог остановить, ну и в целом одним из топовых защитников 90-х, а Рассела всадником без головы.
А вон что выходит.
Оно понятно, что две разные с разным баскетболом, но всё равно сильно.