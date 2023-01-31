Разыгрывающий « » в понедельник вошел в десятку лучших в истории НБА по результативным передачам за карьеру.

В матче с «Нетс» (104:121) Уэстбрук отдал 10 передач и довел карьерный показатель до отметки 8 972. Для этого 33-летнему баскетболисту потребовалось провести 1 069 игр в лиге.

Расселл потеснил с 10-го места прославленного разыгрывающего (8 967). На 9-й строчке – 9 061.

Лидер НБА по передачам – (15 806).

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?