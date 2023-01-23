Переговоры между «Сперс» и « » о возможном обмене с участием звездного разыгрывающего все еще продолжаются, сообщает SpursTalk со ссылкой на инсайдера из « ».

Переговоры были отложены на пару месяцев, однако оба клуба допускают возможность обмена в зависимости от того, как пройдут следующие две недели перед дедлайном.

«Лейкерс» заинтересованы в приобретении у «Сперс» Якоба Пелтля, и .

«Сперс» не спешат обменивать Ричардсона и Макдермотта. Ранее сообщалось, что клуб намерен получить за Ричардсона драфт-пик первого раунда.

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