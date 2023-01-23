«Лейкерс» все еще могут обменять Расселла Уэстбрука в «Сан-Антонио»
Переговоры между «Сперс» и «Лейкерс» о возможном обмене с участием звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука все еще продолжаются, сообщает SpursTalk со ссылкой на инсайдера из «Сан-Антонио».
Переговоры были отложены на пару месяцев, однако оба клуба допускают возможность обмена в зависимости от того, как пройдут следующие две недели перед дедлайном.
«Лейкерс» заинтересованы в приобретении у «Сперс» Якоба Пелтля, Джоша Ричардсона и Дага Макдермотта.
«Сперс» не спешат обменивать Ричардсона и Макдермотта. Ранее сообщалось, что клуб намерен получить за Ричардсона драфт-пик первого раунда.
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Это сколько кокаина калифорнийского в офис ЛАЛ должны завезти, чтобы произошёл такой обмен?
Был бы Дэвис здоровый в прошлом году Расс бы сейчас трусил перстнем как это Грин делает на каждом шагу
Кирпич сейчас стабильный.
А у них лавка вообще-то не резиновая!
Нахрен пошлют Сан Антонио с ихними предложениями
Кстати Вестбрук и Хачимура дружили когда оба играли в Вашингтоне.
Даже если повезёт с вембой, все равно пару лет придется ждать. А эти пацаны хоть на что-то да сгодятся.
Что значит как он себя покажет ?
В последнем матче с Портлендом играл в худших своих традициях...
In Rui Hachimura’s last game with the Wizards, he tied his career-high with 30 points.