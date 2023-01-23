«Лейкерс» все еще могут обменять Расселла Уэстбрука в «Сан-Антонио»

Теги возможные переходы Лейкерс Сан-Антонио НБА Расселл Уэстбрук Даг Макдермотт Джош Ричардсон Якоб Пелтль Баскетбол

Переговоры между «Сперс» и «Лейкерс» о возможном обмене с участием звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука все еще продолжаются, сообщает SpursTalk со ссылкой на инсайдера из «Сан-Антонио».

Переговоры были отложены на пару месяцев, однако оба клуба допускают возможность обмена в зависимости от того, как пройдут следующие две недели перед дедлайном.

«Лейкерс» заинтересованы в приобретении у «Сперс» Якоба Пелтля, Джоша Ричардсона и Дага Макдермотта.

«Сперс» не спешат обменивать Ричардсона и Макдермотта. Ранее сообщалось, что клуб намерен получить за Ричардсона драфт-пик первого раунда.

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31 комментарий

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Cash_flow
Ответ oki-oki
Лучше б в Торонто, хотя они прямые конкуренты!! Но там было бы всем интересно: Эрнандогомеса + Флина можно отдать за Раса + пик или Эрнандо + Ванвлита за Раса и 2 пика
Эрнаногомес и Флинн в Лейкерс за Уэстбрука и пик в Торонто?

Это сколько кокаина калифорнийского в офис ЛАЛ должны завезти, чтобы произошёл такой обмен?
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Никола Тесла
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Все на лавку.
Новая расстановка 0-0-0 на паркете))))
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Никола Тесла
А пятый кто в старте будет?)))
Все на лавку.
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ oki-oki
Лучше б в Торонто, хотя они прямые конкуренты!! Но там было бы всем интересно: Эрнандогомеса + Флина можно отдать за Раса + пик или Эрнандо + Ванвлита за Раса и 2 пика
Фреда никто менять не будет. Либо взрывать ростер. Там мяч разыгрывать некому.
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oki-oki
Лучше б в Торонто, хотя они прямые конкуренты!! Но там было бы всем интересно: Эрнандогомеса + Флина можно отдать за Раса + пик или Эрнандо + Ванвлита за Раса и 2 пика
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ PredatorMax
Напомню, что не тупой Пелинка за Расса в столицу отправил половину ротации ЛАЛ и глазом не моргнул.
И что ?
Был бы Дэвис здоровый в прошлом году Расс бы сейчас трусил перстнем как это Грин делает на каждом шагу
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Никола Тесла
Ответ Андрей Габдрахманов
Центр + два игрока с броском все логично для Леброна то что доктор прописал и для Лал
А пятый кто в старте будет?)))
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...Quo Vadis...
Ответ PredatorMax
Напомню, что не тупой Пелинка за Расса в столицу отправил половину ротации ЛАЛ и глазом не моргнул.
Это был Джеймс.
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...Quo Vadis...
Сан-Антонио, что ли, набрасывают?)
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Artyom Alexandrov
Лучше Девиса обменять.
Кирпич сейчас стабильный.
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PredatorMax
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Пелинка не такой тупой как из него сделали в комментариях . Нахрен пошлют Сан Антонио с ихними предложениями Кстати Вестбрук и Хачимура дружили когда оба играли в Вашингтоне.
Напомню, что не тупой Пелинка за Расса в столицу отправил половину ротации ЛАЛ и глазом не моргнул.
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skreamer
Звучит как угроза
А у них лавка вообще-то не резиновая!
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ PredatorMax
Сдерут с Лейкерс пики и отправят Расса дальше. Пелтля они все равно продлевать не собираются.
Пелинка не такой тупой как из него сделали в комментариях .
Нахрен пошлют Сан Антонио с ихними предложениями
Кстати Вестбрук и Хачимура дружили когда оба играли в Вашингтоне.
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PredatorMax
Ответ AllInMePls
А зачем он им? Рассел игрок на 1-2-3 сезона, дальше все конец. Сан Антонио явно не преследует целей на ближайшее время. Даже если повезёт с вембой, все равно пару лет придется ждать. А эти пацаны хоть на что-то да сгодятся.
Сдерут с Лейкерс пики и отправят Расса дальше. Пелтля они все равно продлевать не собираются.
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AllInMePls
А зачем он им? Рассел игрок на 1-2-3 сезона, дальше все конец. Сан Антонио явно не преследует целей на ближайшее время.
Даже если повезёт с вембой, все равно пару лет придется ждать. А эти пацаны хоть на что-то да сгодятся.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ kaissa
Уэстбрук темная лошадка - как он себя покажет в ПО?! В последнем матче с Портлендом играл в худших своих традициях...
Он 11 лет играл в плей-офф пропустил только когда у Дюранта и него была травма в одном сезоне.
Что значит как он себя покажет ?
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kaissa
Уэстбрук темная лошадка - как он себя покажет в ПО?!
В последнем матче с Портлендом играл в худших своих традициях...
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Cash_flow
Ответ *MVP*
рил?
Руи
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Fogiii
Ответ xamer 9
У него истекающий контракт, в обмен на который можно получить активы в виде полезных игроков. Если Сперс готовы эти активы отдать, то почему и нет? Сделка может устроить всех: и игроков на обмене, и Спёрс, и Рассела, и Лейкерс.
У ричардсана и пейтля истикающие также, а Макдермотт самый минусовый из этих троих.
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armageddon123456
Могут... Но меняют Нанна на Хачимуру. Обмен топовый
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Be1983kot18leta@gmail.com
The Lakers now own Hachimura’s rights as a restricted free agent this summer.
In Rui Hachimura’s last game with the Wizards, he tied his career-high with 30 points.
+1
-2
-1
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Андрей Габдрахманов
Центр + два игрока с броском все логично для Леброна то что доктор прописал и для Лал
+1
-2
-1
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*MVP*
Ответ Фёдор Молчанов
Там Хачимура на Нанна и 3 пика 2-го раунда.
рил?
+2
-2
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
А трейд Хачимуры лишний раз доказывает что инсайдеры делают вбросы в надежде что сработает.Никто и никогда не отправлял его в Лейкерс
+5
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+4
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ xamer 9
У него истекающий контракт, в обмен на который можно получить активы в виде полезных игроков. Если Сперс готовы эти активы отдать, то почему и нет? Сделка может устроить всех: и игроков на обмене, и Спёрс, и Рассела, и Лейкерс.
Так это у журналистов навязчивая идея поменять Вестбрука с февраля прошлого года.Толком его никто никогда не рассматривал для трейда
+3
-2
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