Лука Дончич может вернуться в строй в матче с «Детройтом»

Теги травмы Даллас Детройт НБА Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич может вернуться в состав команды в матче с «Детройтом» в понедельник.

Дончич пропустил последнюю встречу техасцев против «Юты» в субботу из-за небольшого растяжения связок левого голеностопного сустава.

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