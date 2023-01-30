Лука Дончич может вернуться в строй в матче с «Детройтом»

Лидер « » может вернуться в состав команды в матче с « » в понедельник.

Дончич пропустил последнюю встречу техасцев против «Юты» в субботу из-за небольшого растяжения связок левого голеностопного сустава.

Перед игрой с «Пистонс» статус словенца изменен на «под вопросом» (50 на 50).

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?