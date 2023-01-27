НБА представила подборку лучших моментов сезона с участием Луки Дончича, который попал в стартовую пятерку на Матч звезд

Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

Разыгрывающий « » занял второе место в голосовании за игроков задней линии на Западе и выйдет в старте одной из команд.

Дончич стал 4-кратным участником звезд. Его средние показатели в текущем сезоне – 33,0 очка (1-е место в лиге), 8,9 подбора и 8,4 передачи в среднем за игру.

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