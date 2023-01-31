Лука Дончич набрал 53 очка в победном матче с «Детройтом»

Теги Даллас Детройт НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич стал главным героем матча с «Пистонс» (111:105).

Вернувшийся в строй после травмы голеностопа Дончич набрал 53 очка за 36 минут на площадке.

Лука реализовал 17 из 24 с игры (5 из 11 3-очковые), а также 14 из 18 с линии. В его активе 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 4 потерях.

В карьере Дончича теперь пять матчей с 50 и более очками, четыре из них пришлись на этот сезон НБА. 27 декабря словенец обновил личный рекорд во встрече с «Никс» – 60 очков.

В понедельник Дончич набрал 24 очка уже по итогам первой четверти, в третьей он записал на свой счет 18.

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7 комментариев

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LeicesterCity
MVP!!
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Jazzzz
Ответ Павел Лепехин
Хотя бы Ничего себе хотя бы, даже 2/3 такого здоровья и спортивного долголетия как у Леброна это очень много и далеко не каждый игрок НБА может о таком мечтать
Для Пантеона хотя бы +-2/3 и надо.
1/3 - это история типа Деррика Роуза.
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corazón blanco
Отличное возвращение.
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BuTaJIbKa
успел соскучиться
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Vagant
7 игроков в этом сезоне с 30+ PPG:

– Эмбиид (33.8)
– Лука (33.1)
– Яннис (31.7)
– Тейтум (31.1)
– ШГА(30.9)
– Леброн (30.2)
– Лиллард (30.1)
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Павел Лепехин
Ответ Jazzzz
Да, этот парень точно войдет в Пантеон и, возможно, станет самым крутым из его белых представителей. Главное, здоровья хотя бы 2/3 лебронского.
Хотя бы
Ничего себе хотя бы, даже 2/3 такого здоровья и спортивного долголетия как у Леброна это очень много и далеко не каждый игрок НБА может о таком мечтать
+3
0
+3
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Jazzzz
Да, этот парень точно войдет в Пантеон и, возможно, станет самым крутым из его белых представителей. Главное, здоровья хотя бы 2/3 лебронского.
0
-1
-1
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