Звездный разыгрывающий «Мэверикс» стал главным героем матча с «Пистонс» (111:105).

Вернувшийся в строй после травмы голеностопа Дончич набрал 53 очка за 36 минут на площадке.

Лука реализовал 17 из 24 с игры (5 из 11 3-очковые), а также 14 из 18 с линии. В его активе 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 4 потерях.

В карьере Дончича теперь пять матчей с 50 и более очками, четыре из них пришлись на этот сезон . 27 декабря словенец обновил личный рекорд во встрече с «Никс» – 60 очков.

В понедельник Дончич набрал 24 очка уже по итогам первой четверти, в третьей он записал на свой счет 18.

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