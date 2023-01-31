«Даллас» хочет выменять суперзвезду и готов отдать любого в составе за исключением Дончича
«Даллас» попробует заполучить вторую суперзвезду перед дедлайном 9 февраля.
Как сообщает обозреватель Dallas Morning News Келли Кэплен, «Мэверикс» готовы расстаться с любым игроком в составе за исключением лидера Луки Дончича.
«Мэверикс» ради второй звезды могут обменять и форварда Дориана Финни-Смита, которого ранее отказывались обсуждать во всевозможных потенциальных сделках.
В субботу «Даллас» проиграл «Юте» без травмированного Дончича. У техасцев показатель 0-6 в сезоне в матчах, которые команда провела без словенца.
Финалист Западной конференции минувшего сезона в текущем розыгрыше идет 6-м в конференции – 27-25.
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Из реалистичных - Сиакам , Бил , Лавин . Больше собственно не вижу перспектив кого они могут выменять
на первый взгляд обе команды могут идти переговоры