«Даллас» попробует заполучить вторую суперзвезду перед дедлайном 9 февраля.

Как сообщает обозреватель Dallas Morning News Келли Кэплен, «Мэверикс» готовы расстаться с любым игроком в составе за исключением лидера .

«Мэверикс» ради второй звезды могут обменять и форварда , которого ранее отказывались обсуждать во всевозможных потенциальных сделках.

В субботу « » проиграл «Юте» без травмированного Дончича. У техасцев показатель 0-6 в сезоне в матчах, которые команда провела без словенца.

Финалист Западной конференции минувшего сезона в текущем розыгрыше идет 6-м в конференции – 27-25.

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