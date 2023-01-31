«Даллас» хочет выменять суперзвезду и готов отдать любого в составе за исключением Дончича

Теги возможные переходы Даллас НБА Лука Дончич Дориан Финни-Смит Баскетбол

«Даллас» попробует заполучить вторую суперзвезду перед дедлайном 9 февраля.

Как сообщает обозреватель Dallas Morning News Келли Кэплен, «Мэверикс» готовы расстаться с любым игроком в составе за исключением лидера Луки Дончича.

«Мэверикс» ради второй звезды могут обменять и форварда Дориана Финни-Смита, которого ранее отказывались обсуждать во всевозможных потенциальных сделках.

В субботу «Даллас» проиграл «Юте» без травмированного Дончича. У техасцев показатель 0-6 в сезоне в матчах, которые команда провела без словенца.

Финалист Западной конференции минувшего сезона в текущем розыгрыше идет 6-м в конференции – 27-25.

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13 комментариев

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emptinesspetr
С имеющимися активами — без шансов.
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Big Q
Ответ Кирилл Вялов
Если говорить о невозможных вариантах, то много кто - Дюрант , Эмбиид , Дэвис , Яннис, Батлер, Йокич , Карри , Кавай, Джордж , Букер, Зайон , Ингрэм , Сабонис, Эдвардс , Таунс Из реалистичных - Сиакам , Бил , Лавин . Больше собственно не вижу перспектив кого они могут выменять
ФредВанВлит
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-1
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Кирилл Вялов
Ответ Rotick
Не понимаю кто ему подойдет, большой без мяча с броском и обороной? Девис, кто еще ?
Если говорить о невозможных вариантах, то много кто - Дюрант , Эмбиид , Дэвис , Яннис, Батлер, Йокич , Карри , Кавай, Джордж , Букер, Зайон , Ингрэм , Сабонис, Эдвардс , Таунс
Из реалистичных - Сиакам , Бил , Лавин . Больше собственно не вижу перспектив кого они могут выменять
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Frost Knight
Ответ torretto7
Кроме Сиакама никто в голову пока не приходит, на первый взгляд обе команды могут идти переговоры
Тоже думал про Сиакама, и это кажется нормальным вариантом. Сиакам - умный игрок, должен вписаться.
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torretto7
Кроме Сиакама никто в голову пока не приходит,
на первый взгляд обе команды могут идти переговоры
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khali
Пока это абсолютно невозможно, но в будущем…. посмотрел бы на связку Йокич- Дончич.
+2
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Swhat
Никакую звезду не смогут они сейчас выменять. Надо уже летом перестраивать команду вокруг Дончича
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Swhat
Ответ Rotick
Не понимаю кто ему подойдет, большой без мяча с броском и обороной? Девис, кто еще ?
Пол Джордж отлично зайдёт
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Swhat
Ответ 202standart
Обратно Брансона
Это не звезда. Им нужен игрок звёздного уровня.
+2
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Rotick
Не понимаю кто ему подойдет, большой без мяча с броском и обороной? Девис, кто еще ?
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-2
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202standart
Обратно Брансона
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NO.MYNAMEISJEFFERY!
Ответ Свежий
Интересно, а как на счет Лилларда? Вроде как и Луке он может подойти, будут по очереди по 50 очков забивать 🤔
Даллас не вывезет 60млн в год, я думаю. Да и благодарный Дэйм вряд ли сорвется)
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Свежий
Интересно, а как на счет Лилларда? Вроде как и Луке он может подойти, будут по очереди по 50 очков забивать 🤔
0
-2
-2
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