«Хит» обсуждали с «Мавс» обмен Тима Хардуэя

Атакующий защитник « » Тим Хардуэй входит в сферу интересов « ».

Как сообщает обозреватель Basement Sports Адам Борай, «Хит» обсуждали с «Маверикс» возможность обмена 30-летнего баскетболиста.

Отмечается, что в потенциальную сделку могут быть включены и .

В нынешнем сезоне Хардуэй набирает 14 очков и 3,1 подбора в среднем за матч при реализации 36,6% бросков из-за дуги.

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