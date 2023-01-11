«Хит» обсуждали с «Мавс» обмен Тима Хардуэя

Теги возможные переходы Даллас Майами НБА Реджи Буллок Тим Хардуэй-младший Дориан Финни-Смит Баскетбол

Атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй входит в сферу интересов «Майами».

Как сообщает обозреватель Basement Sports Адам Борай, «Хит» обсуждали с «Маверикс» возможность обмена 30-летнего баскетболиста.

Отмечается, что в потенциальную сделку могут быть включены Дориан Финни-Смит и Реджи Буллок.

В нынешнем сезоне Хардуэй набирает 14 очков и 3,1 подбора в среднем за матч при реализации 36,6% бросков из-за дуги.

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7 комментариев

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Владислав Машуров
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Ответ Pikachu Pikachu
Судя по ссылке речь идет о старшем Хардуэйе. На месте Далласа соглашался бы - за старика хоть что получить уже неплохо
Исправил, спасибо )
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...Quo Vadis...
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Ответ dato akhaladze
Как по мне, так Финни-Смит второй лучший ну или самый важный игрок этой команды. Другое дело что за ваши варианты разве что самым придется доплачивать не то что получить что-то.
А кто первый?
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-4
-4
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...Quo Vadis...
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Судя по зарплатам - это только Хирро.

Не отдадут же Адебайо Майами.

А Лоури не нужен Далласу. Да ещё и в обмен на всех АЗ.
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dato akhaladze
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Ответ сейяр снайпер
Что им Финии и смит плохого сделали. Лучше чем Реджи и бертанс)
Как по мне, так Финни-Смит второй лучший ну или самый важный игрок этой команды. Другое дело что за ваши варианты разве что самым придется доплачивать не то что получить что-то.
+2
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сейяр снайпер
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Ответ Pikachu Pikachu
Судя по ссылке речь идет о старшем Хардуэйе. На месте Далласа соглашался бы - за старика хоть что получить уже неплохо
😅
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Pikachu Pikachu
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Судя по ссылке речь идет о старшем Хардуэйе. На месте Далласа соглашался бы - за старика хоть что получить уже неплохо
+9
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+9
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сейяр снайпер
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Что им Финии и смит плохого сделали. Лучше чем Реджи и бертанс)
+1
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