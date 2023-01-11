«Хит» обсуждали с «Мавс» обмен Тима Хардуэя
Атакующий защитник «Далласа» Тим Хардуэй входит в сферу интересов «Майами».
Как сообщает обозреватель Basement Sports Адам Борай, «Хит» обсуждали с «Маверикс» возможность обмена 30-летнего баскетболиста.
Отмечается, что в потенциальную сделку могут быть включены Дориан Финни-Смит и Реджи Буллок.
В нынешнем сезоне Хардуэй набирает 14 очков и 3,1 подбора в среднем за матч при реализации 36,6% бросков из-за дуги.
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Не отдадут же Адебайо Майами.
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