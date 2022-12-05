«Мавс» интересуются Дерриком Роузом

Теги возможные переходы Даллас Нью-Йорк НБА Деррик Роуз Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз входит в сферу интересов «Далласа».

По информации обозревателя Fox Sports Рика Бьючера, «Маверикс» по-прежнему хотят усилить позицию первого номера, чтобы снизить нагрузку на Луку Дончича.

Ранее сообщалось, что «Никс» готовы вести переговоры об обмене Роуза.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист набирает в среднем 6,4 очка, 2 передачи и 1,8 подбора за 13,6.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов

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