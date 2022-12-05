«Мавс» интересуются Дерриком Роузом

Разыгрывающий входит в сферу интересов .

По информации обозревателя Fox Sports Рика Бьючера, «Маверикс» по-прежнему хотят усилить позицию первого номера, чтобы снизить нагрузку на .

Ранее сообщалось, что «Никс» готовы вести переговоры об обмене Роуза.

В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист набирает в среднем 6,4 очка, 2 передачи и 1,8 подбора за 13,6.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов