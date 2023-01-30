«Денвер» пытается обменять Боунса Хайлэнда. Игрок интересен «Миннесоте»

Теги возможные переходы Денвер Миннесота НБА Боунс Хайлэнд Баскетбол

«Денвер» ведет активные переговоры об обмене Боунса Хайлэнда (22 года, 191 см). Одной из команд, заинтересованных в приобретении защитника, является «Миннесота», сообщает The Athletic.

Хайлэнд был выбран «Денвером» на драфте-2021 под 26-м номером.

В своем втором сезоне в лиге защитник набирает 12,3 очка, 2,1 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч, реализуя 37,9% бросков из-за дуги.

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8 комментариев

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Алексей Виноградов
Ответ Wrister-Killer
Совершенно верное решение. Безмозглый, абсолютно не видящий партнеров товарищ, который захочет еще и неоправданно много бабла, когда закончится контракт.
конечно, 38% трёхи, 12 очков, 22 года, не меньше Бертанса какого-нибудь захочет. ;-)
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Tim Timson
Кампаццо по итогу зря скинули в межсезонье. Его хоть смотреть было интересно)
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-2
-2
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Wrister-Killer
Совершенно верное решение. Безмозглый, абсолютно не видящий партнеров товарищ, который захочет еще и неоправданно много бабла, когда закончится контракт.
+2
0
+2
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Георгий Новиков
Ответ Jordan_Henderson14
Зачем? Мэлоуну принципиально чтоб в команде не было молодых талантов?
Затем, что в плей-офф он не потянет, а им нужен игрок для бэкапа мюррея
+5
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+5
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dimkamelok
Класс. Ну ок, нужен большой, кого Миннесота даст, Рида? Или кого хотят впихнуть ещё в этот обмен? Прям плохих контрактов у Денвера не осталось. Не понимаю, зачем менять Бонеса сейчас, хоть убейте. Новичковый контракт у него действует ещё следующий год
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никнейм ботвиннег-корчной
Откуда у Миннесоты пик первого раунда, они ж всё за Гобера отдали
+6
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Алексей Водонос
Сбагрить бестолкового скорера, абсолютно бесперспективного в долгосрочном отношении, отличное решение.
Главное не прогадать и получить за него хорошего 3&D по типу Краудера или Финни-Смита.
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Jordan_Henderson14
Зачем? Мэлоуну принципиально чтоб в команде не было молодых талантов?
+3
-3
0
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