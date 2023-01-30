«Денвер» пытается обменять Боунса Хайлэнда. Игрок интересен «Миннесоте»
«Денвер» ведет активные переговоры об обмене Боунса Хайлэнда (22 года, 191 см). Одной из команд, заинтересованных в приобретении защитника, является «Миннесота», сообщает The Athletic.
Хайлэнд был выбран «Денвером» на драфте-2021 под 26-м номером.
В своем втором сезоне в лиге защитник набирает 12,3 очка, 2,1 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч, реализуя 37,9% бросков из-за дуги.
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
Главное не прогадать и получить за него хорошего 3&D по типу Краудера или Финни-Смита.