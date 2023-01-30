«Денвер» пытается обменять Боунса Хайлэнда. Игрок интересен «Миннесоте»

«Денвер» ведет активные переговоры об обмене (22 года, 191 см). Одной из команд, заинтересованных в приобретении защитника, является « », сообщает The Athletic.

Хайлэнд был выбран «Денвером» на драфте-2021 под 26-м номером.

В своем втором сезоне в лиге защитник набирает 12,3 очка, 2,1 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч, реализуя 37,9% бросков из-за дуги.

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