Леброн – лучший в НБА за последние 25 лет по количеству очков из «краски», 2-й по проценту реализации

Форвард «Лейкерс» с большим отрывом лидирует в НБА по количеству очков, набранных из трехсекундной зоны за последние 25 лет. Он единственный, кто записал на свой счет более таких 15 000 очков.

Помимо этого, среди 50 лучших игроков по данному показателю Джеймс находится на втором месте по проценту реализации бросков из «краски». Звездный баскетболист реализовал около 65% таких попыток и уступает только (« »).

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА