Леброн – лучший в НБА за последние 25 лет по количеству очков из «краски», 2-й по проценту реализации
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с большим отрывом лидирует в НБА по количеству очков, набранных из трехсекундной зоны за последние 25 лет. Он единственный, кто записал на свой счет более таких 15 000 очков.
Помимо этого, среди 50 лучших игроков по данному показателю Джеймс находится на втором месте по проценту реализации бросков из «краски». Звездный баскетболист реализовал около 65% таких попыток и уступает только Деандре Джордану («Денвер»).
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
Шак за карьеру забил 11329 двухочковых при точности 58.3% .
Подождем конца карьеры Брона. Пока скажем, что Брон из краски с большей эффективностью завершает броски. Заодно и выясним как же он плох, как разыгрывающий - он уже в следующем матче может стать топ4 по числу ассистов за всю историю лиги.
Айверсон и Вестбрук не удивили)))
(Которой вообще нет)
И ответственности.
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Ну и техника так себе.
А так, бесполезная информация (именно сегодня, тем более). Особенно, если смотреть игры.
И понимать хоть что нибудь.
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А почему статистика только за 25 лет, кстати?)