Леброн – лучший в НБА за последние 25 лет по количеству очков из «краски», 2-й по проценту реализации

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Деандре Джордан Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с большим отрывом лидирует в НБА по количеству очков, набранных из трехсекундной зоны за последние 25 лет. Он единственный, кто записал на свой счет более таких 15 000 очков.

Помимо этого, среди 50 лучших игроков по данному показателю Джеймс находится на втором месте по проценту реализации бросков из «краски». Звездный баскетболист реализовал около 65% таких попыток и уступает только Деандре ДжордануДенвер»).

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Ответ Самый адовый Крикун
Спасибо, примерно так и представлял. Но мне в таком случае нравится, что в новости указано про 25 лет. Обратное, когда писали, что Джеймс вышел на 10-е место по подборам в защите В ИСТОРИИ, ну это ж фигня полная. Надо точно так же указывать, с момента введения данной статистики.
Ну Шака то он точно обошел. Подборы в защите стали считать с 1973 года.
Шак за карьеру забил 11329 двухочковых при точности 58.3% .
Подождем конца карьеры Брона. Пока скажем, что Брон из краски с большей эффективностью завершает броски. Заодно и выясним как же он плох, как разыгрывающий - он уже в следующем матче может стать топ4 по числу ассистов за всю историю лиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
Ответ Роман Сприкут
По той же причине, по которой у Уилта и Билла 0 блоков в карьере. Плэй-бай-плэй (и, соответственно, шот-трекинг) в НБА стали официально вести только с 96/97.
Спасибо, примерно так и представлял. Но мне в таком случае нравится, что в новости указано про 25 лет. Обратное, когда писали, что Джеймс вышел на 10-е место по подборам в защите В ИСТОРИИ, ну это ж фигня полная. Надо точно так же указывать, с момента введения данной статистики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Сприкут
Команда Sports.ru
Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
1.9к подписчиков
Ответ Самый адовый Крикун
И ещё, а почему бы не посчитать за последние 30 лет? Тогда сюда войдут первые 5 сезонов Шака, где он набрал 9355 очков, из которых лишь 1837 с линии и 3 трёхочковым попаданием. Наверное, по количеству набранных из краски тогда Лëба свалится на второе.
По той же причине, по которой у Уилта и Билла 0 блоков в карьере. Плэй-бай-плэй (и, соответственно, шот-трекинг) в НБА стали официально вести только с 96/97.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
carlitosway
Ответ Алексей Иванов
Леброн во всем очень хорош кроме бросков,атлетизм,скорость и движение,интеллект,передачи все на самом высшем уровне,а вот бросок у него довольно средненький,процент со средней у него хороший благодаря проходам под кольцо,если брать чисто броски то там все средне,тот же Дюрант намного лучше кидает,но во во всей остальной Леброн супертоп
тот ж дюрант лол, ну как бы дюрант по мнению многих вообще может быть лучший скокер в истории, а так нормально у леброна все с броском
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
И ещё, а почему бы не посчитать за последние 30 лет? Тогда сюда войдут первые 5 сезонов Шака, где он набрал 9355 очков, из которых лишь 1837 с линии и 3 трёхочковым попаданием. Наверное, по количеству набранных из краски тогда Лëба свалится на второе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consistency
Данкан удивил. Ну то есть ладно, то, что у него этих очков так много, можно списать на долголетие, но то, что он их с таким посредственным (по меркам этого рейтинга и в контексте сравнения, конечно) процентом реализовывал...удивлен, даже несмотря на то, что игра на чужой половине под кольцом никогда его самой сильной стороной явно не была.

Айверсон и Вестбрук не удивили)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Алексей Иванов
Леброн во всем очень хорош кроме бросков,атлетизм,скорость и движение,интеллект,передачи все на самом высшем уровне,а вот бросок у него довольно средненький,процент со средней у него хороший благодаря проходам под кольцо,если брать чисто броски то там все средне,тот же Дюрант намного лучше кидает,но во во всей остальной Леброн супертоп
Кроме защиты.
(Которой вообще нет)

И ответственности.
_

Ну и техника так себе.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
Ответ Самый адовый Крикун
У Гобера 65,7% двухочковых за карьеру. Т. Е. Авторы картинки хотят сказать, что из краски он забивает хуже, чем мидрейнджеры?
Хотя, сам себя поправлю, видимо, Гобер не входит в топ-50 по набранным очкам из краски за этот период. Вполне возможно, у него на тыщу очков меньше за карьеру, чем у Деревяндрэ, да и штрафных он забил больше. А Джордан очень близко к оси ординат.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Леброн во всем очень хорош кроме бросков,атлетизм,скорость и движение,интеллект,передачи все на самом высшем уровне,а вот бросок у него довольно средненький,процент со средней у него хороший благодаря проходам под кольцо,если брать чисто броски то там все средне,тот же Дюрант намного лучше кидает,но во во всей остальной Леброн супертоп
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
У Гобера 65,7% двухочковых за карьеру. Т. Е. Авторы картинки хотят сказать, что из краски он забивает хуже, чем мидрейнджеры?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ну вот Джордан и круче. )

А так, бесполезная информация (именно сегодня, тем более). Особенно, если смотреть игры.
И понимать хоть что нибудь.

_

А почему статистика только за 25 лет, кстати?)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий