Джеймс Харден попытался перехватить мяч, выскочив на площадку со скамейки

Теги Денвер Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Боунс Хайлэнд Баскетбол

Во время субботнего матча «Филадельфия» – «Денвер» (126:119) с разыгрывающим «Сиксерс» Джеймсом Харденом произошел курьезный эпизод.

За 2 минуты до конца третьей четверти, Харден, сидевший на скамейке запасных, неожиданно выскочил на площадку и попытался перехватить мяч у защитника «Наггетс» Боунса Хайлэнда.

Выяснилось, что Харден должен был находиться на паркете, о чем ему напомнил ассистент главного тренера.

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3 комментария

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Can
ОРУ))))
0
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0
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гилберт
Ахахахахаха!!!
+5
0
+5
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Дмитрий Сологубов
Ахах, вот это номер!
-Борода,ты не в клубе!Живо на паркет!
-Ну, ок.Тогда только победа!

Пы.Сы. Каммонгайзу пох)))Даже глазом не повёл))))
+12
0
+12
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