Джеймс Харден попытался перехватить мяч, выскочив на площадку со скамейки

Во время субботнего матча « » – «Денвер» (126:119) с разыгрывающим «Сиксерс» произошел курьезный эпизод.

За 2 минуты до конца третьей четверти, Харден, сидевший на скамейке запасных, неожиданно выскочил на площадку и попытался перехватить мяч у защитника «Наггетс» .

Выяснилось, что Харден должен был находиться на паркете, о чем ему напомнил ассистент главного тренера.

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