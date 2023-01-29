Джеймс Харден попытался перехватить мяч, выскочив на площадку со скамейки
Во время субботнего матча «Филадельфия» – «Денвер» (126:119) с разыгрывающим «Сиксерс» Джеймсом Харденом произошел курьезный эпизод.
За 2 минуты до конца третьей четверти, Харден, сидевший на скамейке запасных, неожиданно выскочил на площадку и попытался перехватить мяч у защитника «Наггетс» Боунса Хайлэнда.
Выяснилось, что Харден должен был находиться на паркете, о чем ему напомнил ассистент главного тренера.
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
-Борода,ты не в клубе!Живо на паркет!
-Ну, ок.Тогда только победа!
Пы.Сы. Каммонгайзу пох)))Даже глазом не повёл))))