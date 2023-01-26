Дэмиан Лиллард: «Самый эффективный матч с 60 очками, серьезно? С ума сойти»

Разыгрывающий « » удивился, узнав, что провел самый эффективный матч с 60 и более набранными очками в истории НБА.

«Самый эффективный матч с 60 очками, серьезно? С ума сойти. Я этого не знал.

А я сижу здесь и думаю о том, что бросил с центра площадки под конец времени на атаку. Наверное, я мог сыграть и лучше. Я смазал штрафной. Черт возьми», – сказал Лиллард.

Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124), набрав 60 очков при 9 точных 3-очковых и 72,4% попадания с игры. Его показатель true shooting percentage составил 89,8%.

True shooting percentage – аналитический показатель, определяющий бросковую эффективность того или иного игрока. Он одновременно учитывает все типы бросков (штрафные, 2-очковые и 3-очковые).

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось