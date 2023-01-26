Дэмиан Лиллард: «Самый эффективный матч с 60 очками, серьезно? С ума сойти»

Теги Портленд НБА Юта Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард удивился, узнав, что провел самый эффективный матч с 60 и более набранными очками в истории НБА. 

«Самый эффективный матч с 60 очками, серьезно? С ума сойти. Я этого не знал.

А я сижу здесь и думаю о том, что бросил с центра площадки под конец времени на атаку. Наверное, я мог сыграть и лучше. Я смазал штрафной. Черт возьми», – сказал Лиллард.

Лиллард обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124), набрав 60 очков при 9 точных 3-очковых и 72,4% попадания с игры. Его показатель true shooting percentage составил 89,8%.

True shooting percentage – аналитический показатель, определяющий бросковую эффективность того или иного игрока. Он одновременно учитывает все типы бросков (штрафные, 2-очковые и 3-очковые).

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rick Sorkin
Следующий матч будет самый неэффективный в истории, в этом весь Лиллард
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Ответ Eugn_eugn
А то что в НБА на 8 минут больше играют тебя не смущает ?
Спасибо за инфу. Что то я подзабыл это. 12*4, а в европе 10*4.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Вот если бы за 80 процентов с игры забил это круто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugn_eugn
Ответ Виталий Желтоусов
В нашей лиге ВТБ вся команда за игру с огромным трудом добирается до 80 очков. В Европе точно так же. В НБА же думают: а что так тоже можно было?
А то что в НБА на 8 минут больше играют тебя не смущает ?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
В нашей лиге ВТБ вся команда за игру с огромным трудом добирается до 80 очков. В Европе точно так же.
В НБА же думают: а что так тоже можно было?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий