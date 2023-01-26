Разыгрывающий « » обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Ютой» (134:124), набрав 60 очков при 9 точных 3-очковых и 72,4% попадания с игры.

«Каждый раз, когда удается набрать 60 очков, это особенное событие, но в этот раз по моим ощущениям все получилось очень легко. Я играл в баскетбол так, как и нужно это делать. Нам требовалась только победа, так что я вышел с настроем атаковать и быть агрессивным, но это не тот случай, когда я поймал невероятный кураж и у меня все стало залетать.

Все было несколько иначе, потому что давалось довольно просто. Я вышел на площадку и начал делать это. Просто брал то, что они мне давали. Я направлял энергию туда, куда нужно. У меня было ощущение, что я делаю все правильно: когда пасую, когда ищу слабости в защите соперника, когда бросаю из-за дуги и иду в проход», – заявил Лиллард.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн