Костас Слукас пропустит матч с «Фенербахче» из-за травмы

Защитник « » не поехал с командой на игру Евролиги против « », которая состоится во вторник в Стамбуле.

Слукас пропустит встречу из-за повреждения мышцы поясничной области, которую получил в столкновении с Джареллом Мартином из «Маккаби» в матче на прошлой неделе.

В греческом клубе надеются, что Костас восстановится к игре с « » в пятницу.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом