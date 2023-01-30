Костас Слукас пропустит матч с «Фенербахче» из-за травмы

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Защитник «Олимпиакоса» Костас Слукас не поехал с командой на игру Евролиги против «Фенербахче», которая состоится во вторник в Стамбуле.

Слукас пропустит встречу из-за повреждения мышцы поясничной области, которую получил в столкновении с Джареллом Мартином из «Маккаби» в матче Евролиги на прошлой неделе.

В греческом клубе надеются, что Костас восстановится к игре с «Анадолу Эфесом» в пятницу.

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